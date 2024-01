Banjo-Kazooie: nuovo gioco in sviluppo da inizio 2022, secondo un rumor

Anno nuovo, vita nuova per Banjo-Kazooie: un gioco inedito nell’amata ma sfortunata serie sarebbe in sviluppo, almeno stando a un rumor

Difficilmente potremmo aprire il 2024 più di buon umore rispetto a quello con cui riportiamo questo rumor, ma a quanto pare lo sviluppo ha ricevuto l’OK dai vertici di Microsoft per un nuovo gioco nella serie di Banjo-Kazooie. Tra le IP dormienti del gigante di giada, questa è senza dubbio una delle quali si attende il ritorno con maggiore ansia. Al di là della consapevolezza del team di sviluppo Rare, però, nulla ha mai effettivamente suggerito una gestazione vera e propria per un nuovo capitolo. Le cose, però, sembrerebbero essere in procinto di cambiare, almeno stando al leaker NateTheHate su ResetEra. Il lavoro da fare, stando al post, è ancora tanto, ma se non altro il via libera di Microsoft dovrebbe risalire all’inizio del 2022.

New Banjo Game Was Greenlit in Early 2022 – Rumour https://t.co/G1cHzhzcCA pic.twitter.com/5i4RGb7o4s — GamingBolt (@GamingBoltTweet) January 2, 2024

Banjo-Kazooie e il possibile sviluppo di un nuovo gioco: il rumor che fa davvero rumore

Non è la prima volta che si parla dello sviluppo di un nuovo gioco di Banjo-Kazooie, sebbene il rumor non si sbilanci affatto su chi se ne stia occupando. Microsoft ha precedentemente dichiarato che, in caso di un nuovo titolo, dovrebbero pensarci i creatori originali. Tuttavia, sappiamo molto bene che Rare è occupata con Sea of Thieves (che ha “omaggiato” il duo con un DLC il cui trailer si è apertamente fatto beffe dei fan) ed Everwild. Fortunatamente per il colosso di Redmond, i team di sviluppo papabili non mancano, come Double Fine Productions e (soprattutto) Toys for Bob, recentemente gettonatissimo nella scena speculativa. L’ultima comparsa dell’orso e dell’uccellina risale a Super Smash Bros. Ultimate, come ci ha ricordato Doug Bowser.

