Sea of Thieves: tutte le novità della Season 4

Sea of Thieves a breve si rinnoverà con l’arrivo della Season 4, per ora, Rare ci ha mostrato un’affascinate trailer che vi proponiamo

L’attesa Season 4 di Sea of ​​Thieves inizierà la prossima settimana e sembra che i giocatori si avventureranno ancora una volta sotto il mare. Questo è ciò che abbiamo appreso dal breve teaser trailer rilasciato oggi da Rare, potete dare un’occhiata al filmato in questione cliccando sul player nel tweet che vi proponiamo qui in basso. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Sea of Thieves si prepara a portarvi nelle profondità dell’oceano con la Season 4, ecco cosa potrebbe aspettarci a breve

La Season 4 di Sea of ​​Thieves è ormai davvero a un passo e Rare, per celebrare l’occasione, ha rilasciato il trailer che vi proponiamo di seguito. Il video mostra un pirata che saluta una nave di passaggio e la voce fuori campo che chiede se puoi “sentirlo chiamarvi”. Lo stesso commentatore passa poi a parlare di un “mondo di avventure dimenticato” e di un “regno di ricchezze senza paragoni”, prima di affermare “vi aspetta”. Quindi, l’inquadratura si allarga e la telecamera si “tuffa” per andare sotto il livello dell’acqua. Si intravedono poi delle misteriose e suggestive rovine sul fondo dell’oceano.

Sea of Thieves Season Four starts on September 23rd. pic.twitter.com/oZ6wIEiJUV — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) September 16, 2021

I giocatori potrebbero avventurarsi nelle profondità per esplorare le suddette rovine? È possibile, ma dal momento che Rare deve ancora annunciare cosa aspettarsi dalla Stagione 4, a questo punto possiamo solo speculare. L’unica cosa assai probabile è che il tutto si prospetta come un’esperienza piuttosto divertente.

Questa non sarebbe la prima volta che i pirati del gioco si avventurano nell’oceano. La scorsa stagione, infatti, i giocatori hanno visitato le profondità e si sono imbattuti nella Siren Queen come parte della ricerca The Sunken Pearl, la seconda di A Pirate’s Life Tall Tales che vi ha fatto esplorare il Black Pearl mentre si trovava sul fondo dell’oceano. Sembra che la prossima stagione potrebbe legarsi in qualche modo a quella attuale. Non ci resta che attendere per scoprirlo. Vi ricordiamo che l’appuntamento con la Season 4 di Sea of Thieves è fissato a giovedì 23 settembre.

