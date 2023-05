Persona 6: nuovi rumor sul periodo d’uscita

Nelle ultime ore Persona 6 ha fatto parlare di sé, diversi rumor hanno infatti avuto come oggetto il periodo d’uscita del gioco in questione

Sono passati quasi sette anni dal lancio giapponese di Persona 5 e, sebbene negli anni successivi Atlus abbia ovviamente pubblicato una serie di giochi derivati da questo RPG, l’hype per un potenziale nuovo titolo principale della popolare serie di RPG cresce di giorno in giorno. Un paio di anni fa Atlus ha dichiarato di essere al lavoro su Persona 6, ma quando vedremo esattamente tale titolo? Secondo l’insider NateTheHate, il gioco in questione dovrebbe arrivare in un futuro non troppo lontano. Parlando durante un recente episodio del suo podcast, l’insider ha affermato infatti che Persona 6 dovrebbe vedere un’uscita alla fine del 2024 e che probabilmente sarà un’esclusiva PS5, il che non suona affatto nuovo. A differenza di Persona 5, che è stato lanciato come titolo cross-gen sia per PS3 che per PS4, Persona 6 salterà presumibilmente PS4. Tuttavia, NateTheHate afferma anche che c’è la possibilità che il titolo suddetto arrivi sulle console Xbox qualche tempo dopo il lancio.

Persona 6: l’uscita non dovrebbe essere lontana e sarebbe destinata inizialmente a PS5

E quando verrà presentato esattamente? Secondo l’insider, Persona 6 avrebbe dovuto essere annunciato alla fine dello scorso anno, ma poiché allora l’uscita era ancora lontana, Atlus ha poi deciso di ritardare l’annuncio. L’insider ipotizza che il gioco verrà probabilmente presentato nel corso di quest’anno, potenzialmente al Tokyo Game Show di settembre. Quindi, se speravate in un annuncio all’imminente PlayStation Showcase, potreste restare delusi. All’inizio dell’anno si era detto che il reveal dell’attesissimo gioco di ruolo era previsto per l’estate. Nel frattempo, NateTheHate ha anche affermato che un remake di Persona 3 uscirà nel corso dell’anno e sarà annunciato all’due Xbox Showcase.

