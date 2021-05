Everwild: il gioco sarebbe in sviluppo da 5 anni

Nuove informazioni sull’ultima fatica dello studio britannico Rare. Stando ai rumor, sembra che Everwild sia in sviluppo da almeno 5 anni

Rare è conosciuta da molto tempo per titoli classici quali GoldenEye, Donkey Kong Country e Banjo Kazooie. Tuttavia, recentemente è entrata a far parte degli studi di sviluppo first party di Microsoft. Tra gli ultimi giochi noti spicca infatti uno dei maggiori successi di Xbox, ovvero Sea of ​​Thieves. La news di oggi riguarda l’atteso Everwild. Il titolo venne annunciato con un trailer ad una conferenza Xbox lo scorso 2019. Da allora non abbiamo avuto ulteriori notizie, se non alcuni dettagli sommari sul concept e l’ambientazione. Oggi abbiamo alcuni indizi che suggeriscono che Everwild sia in sviluppo da 5 anni, ovvero dal 2016.

Rare come detto, ha annunciato Everwild lo scorso novembre 2019. Da allora non si è più avuto notizie, né da Microsoft, né da Rare stessa. In concomitanza all’annuncio di Microsoft emersero dei report che andavano a confermare, a quel tempo, la pre produzione del titolo. Inoltre, seguendo i rumor recenti che suggeriscono un’uscita non esattamente imminente, si potrebbe pensare che la produzione del gioco sia iniziata recentemente. Ebbene le cose non stanno proprio così. Stando infatti ad una serie di profili LinkedIn di persone che hanno, o stanno lavorando al titolo, sembra che Everwild sia in sviluppo da minimo 5 anni.

Alcuni profili menzionano la lavorazione del titolo già nel 2017. Inoltre, il profilo del lead narrative designer, Dale Murchie, rimanda lo sviluppo del gioco in data 2016. Tutto ciò non dovrebbe spaventare, infatti i giochi spesso vivono lunghi periodi di incubazione e pre produzione prima di entrare nel vivo dello sviluppo. A quanto pare è così anche per Everwild. Il fatto che queste date arrivino dal lead narrative designer testimonia la precoce fase di formulazione e ideazione del setting e della storia nelle sue prime fasi dello sviluppo.

