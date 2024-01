È tutto un podcast: tutti i vantaggi di ascoltarli!

In questo articolo vogliamo introdurvi al fantastico mondo dei Podcast e di tutti i motivi per cui dovreste decisamente ascoltarli

Stupefacente o meno che possa essere, parrebbe che i podcast siano una moda più duratura di quello che si credeva. L’italiano medio li ascolta di continuo e non può più farne a meno. Possono essere programmi radio per recuperare le news ma anche audio su crimini, serie tv, sport e addirittura gambling – i più amati dagli esperti e giocatori di Winnita.

I podcast assomigliano alle piante da appartamento: non siete obbligati ad averli, ma una volta che ci sono non se ne può più farne a meno e vengono curati regolarmente. Per la mente e lo svago sono fondamentali e forniscono valore estetico e benefici cognitivi al vostro spazio vitale.

Questo formato di audio tanto tecnologico quanto semplicissimo ha registrato un aumento degli ascoltatori nell’ultimo anno, proprio come la moda attuale per tutte le cose botaniche. La maggioranza degli italiani (che sfiora il 50%) ritiene di ascoltare più podcast rispetto a uno o due anni fa. Senza negare i vantaggi della digitalizzazione, anche i podcast sono un figlio dei media digitali. Ma quali sono i reali vantaggi di questo “passatempo”? Sono solo un mezzo per passare il tempo sui social media o c’è qualcos’altro che spinge al loro consumo?

10 vantaggi di ascoltare i podcast:

Vi sentite meno soli

Si rivela un modo semplice per rilassarsi

Si imparano cose nuove

Riducono il tempo trascorso davanti a uno schermo

Vi aiutano a diventare un ascoltatore migliore

Possono essere una facile fonte di intrattenimento

Intrattengono la mente durante attività non troppo impegnative

Vi aprono altri mondi

Ansia e stress? Ascoltatevi un podcast!

È scientificamente dimostrato che la musica rilassante stimola la produzione di ossitocina nel cervello. L’ossitocina, chiamata anche “ormone dell’amore”, è un neurotrasmettitore del sistema nervoso che ha un’influenza calmante e fiduciosa sulle emozioni.

Un recente studio spagnolo ha scoperto che anche con una breve meditazione mentale guidata i livelli di ossitocina possono aumentare, diminuendo i livelli di stress e ansia. Se avete perciò difficoltà a rilassarvi dopo una lunga giornata, provate ad ascoltare un audio sulla meditazione o sui battiti binaurali perché parrebbe funzioni.

Negli Stati Uniti, addirittura, alcuni podcaster stanno guadagnando migliaia di dollari al mese grazie a podcast dove si sentono per ore rumori continui e monotoni come quello di un ventilatore o di un phon. Sono i cosiddetti rumori bianchi, che molte persone ascoltano per concentrarsi o addormentarsi.

Risvegliate la vostra capacità di attenzione e il vostro umore!

Le situazioni spaventose sono stimolanti anche se molti sono quelli che non amano la paura. Parrebbe, però, che altri la trovino inebriante e provochi un effetto adrenalinico necessario al fisico e alla mente. Ecco perché molti di noi visitano case infestate durante Halloween, guardano serie crime e thriller su Netflix o, appunto, ascoltano podcast di misteri, omicidi, investigazioni sulle piattaforme del web. L’adrenalina è un ormone che, in questo caso, stimola e allerta il cervello.

Accanto ad essa la dopamina, quell’ormone che invece gestisce l’umore e la motivazione. E i podcast, quelli magari più leggeri e divertenti, di intrattenimento, sono anche un mezzo per tirarsi su. C’è chi si getta su dolci e cioccolato, c’è chi invece si ascolta qualche barzelletta e ride di pancia!

Un compagno di viaggio anche in movimento

I podcast si basano quasi esclusivamente sul suono. Non ci sono immagini o video e quindi stimolano così creatività e immaginazione dell’ascoltatore. Le storie narrative, come i podcast e gli audiolibri, incoraggiano gli ascoltatori a visualizzare la trama e i personaggi nella loro testa, senza dover però portarsi dietro tomi voluminosi o rischiare di non scendere alla fermata giusta perché immersi nella lettura.

Con i podcast si impara!

Stare davanti al pc e fissare uno schermo per ore può essere stancante. Potreste quindi provare a fare una pausa dal computer e dedicarvi a un po’ di training uditivo, che vi può accompagnare un po’ ovunque: in viaggio, mentre ci si reca a lavoro a piedi (facendo comunque attenzione al codice della strada!) o mentre si pulisce, si lavano i piatti ecc.

Si possono così imparare nuove parole, nuove lingue o affinare quelle già note. L’uso di alcune espressioni o di alcuni linguaggi cambia a seconda degli interlocutori e persino l’intonazione e gli accenti hanno un perché! Ascoltando i podcast, specie quelli che contengono interviste e racconti, si possono scoprire mondi diversi e imparare un sacco di cose. Di conseguenza, il vostro vocabolario e la vostra comprensione ne trarranno beneficio.

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!