Nintendo e Xbox: Doug Bowser parla della partnership con Microsoft

Il nostromo di Nintendo of America, Doug Bowser, parla della partnership prolifica con Xbox e Microsoft, tra considerazioni e rumor

La partnership instaurata negli ultimi anni tra il colosso di Kyoto Nintendo e il titano di giada Microsoft si è dimostrata fruttuosa, soprattutto per i fan della Grande N che hanno ricevuto titoli Xbox come Minecraft ed Ori and the Blind Forest: un sodalizio, questo, sul quale Doug Bowser è stato più che felice di commentare. Bowser, ora vertice del ramo americano della compagnia nipponica, ha definito i colleghi di Redmond “partner in molti, molti sensi, e basta guardare Switch per vedere questa fratellanza. Ovviamente, Minecraft è su Switch, e abbiamo portato Banjo e Kazooie in Super Smash Bros. Ultimate. Perciò è palese che vogliamo portare avanti questo accordo.”

Doug Bowser parla della partnership tra Nintendo e Xbox, acquisizione di Microsoft in arrivo?

Naturalmente, nel corso dell’intervista ha fatto capolino la questione dei piani di Phil Spencer di acquisire Nintendo nel 2020. Doug Bowser ha preferito schivare la domanda, parlando in senso più generale delle acquisizioni in toto. “Finché si parla di consolidazioni”, esordisce Bowser, “sono in questa industria da oltre sedici anni ormai. E quella delle acquisizioni di studios è una costante. Ma l’altra riguarda la nascita di nuovi team di sviluppo ogni anno. Studios incredibilmente creativi che creano contenuti, da indie a tripla A. Quindi mentre gli accorpamenti avvengono di continuo, lo stesso si può dire dei nuovi team che nascono a piè sospinto, il che la dice lunga sulla dinamicità dell’industria. E, alla fine, a vincere è il giocatore.” La partnership è sempre viva; resta da vedere se il viaggio di contenuti sarà ancora a senso unico o se, poco plausibilmente, vedremo giochi Nintendo su Xbox prima o poi.

