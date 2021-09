Life is Strange: True Colors, cosa c’è da sapere prima di giocare

L’uscita di Life is Strange: True Colors è imminente, e perciò con questa guida vedremo che cosa c’è da sapere prima di buttarci nella nuova avventura grafica firmata Deck Nine, così da avere tutte le informazioni a disposizione prima di iniziare la nostra partita

Per chi ancora non ne fosse al corrente, Life is Strange: True Colors è le new entry della famosa saga di avventure grafiche che ha appassionato tanti videogiocatori nel corso degli anni. Nata originariamente dal lavoro di Dontnod, che ha realizzato anche il discusso secondo capitolo, per questo nuovo capitolo principale si è deciso di passare il progetto a Deck Nine, che si era già distinta in passato per l’aprezzato spin-off Before the Storm, che approfondiva le vicende del personaggio di Chloe.

Nonostante True Colors non sia in nessun modo direttamente collegato con gli altri capitoli, basandoci sui trailer e sulle immagini promozionali, non abbiamo potuto non notare tutti i segni distintivi della formula di teen drama che è Life is Strange, fatta di narrazione forte e preponderante, misteriosi poteri soprannaturali e angosce adolescenziali. Prima dell’uscita del titolo, prevista per il prossimo 10 settembre, abbiamo quindi potuto vedere varie anticipazioni su quello che vedremo in Life is Strange: True Colors. Se vi domandate che cosa c’è da sapere prima di giocare a Life is Strange: True Colors, allora questo articolo, in cui raccoglieremo tutte le informazioni che sono state rivelate finora, fa proprio al caso vostro.

Sinossi e protagonista

In Life is Strange: True Colors ci verrà presentata come protagonista Alex Cheng, una giovane donna asioamericana, che si è recentemente trasferita nella città immaginaria di Haven Springs, in Colorado, per ritrovare suo fratello Gabe. Come possiamo vedere però dal trailer, Gabe morirà presto in un tragico incidente, almeno secondo la versione ufficiale. Veniamo a sapere molto velocemente che in realtà non si tratta di un incidente, e perciò toccherà ad Alex indagare sulla vicenda per far luce su questo mistero.

Come in tutti i Life is Strange, Alex non è un’adolescente qualsiasi, ma possiede un potere soprannaturale. Anziché poter tornare indietro nel tempo però (come nel primo Life is Strange), il dono di Alex, chiamato nel gioco “Empatia”, le permette di leggere, provare e manipolare le emozioni altrui. C’è però un possibile effetto collaterale: le emozioni forti e intense possono sopraffare Alex, facendole perdere il controllo. Parlando di come funziona Empatia, procediamo quindi ad approfondire il gameplay di Life is Strange: True Colors in questa guida su che cosa sapere prima di giocare.

Gameplay – Life is Strange: True Colors, cosa sapere prima di giocare

Come da tradizione per tutti i giochi di Life is Strange, il gameplay di True Colors si baserà sugli alberi di dialogo, insieme ad un pizzico di esplorazione e di interazione con l’ambiente circostante. Nel gameplay trailer pubblicato su Youtube lo scorso 19 agosto, possiamo vedere anche alcuni puzzle da risolvere. Ciò che però ci chiediamo principalmente tutti quanti è come funziona il potere dell’Empatia: sfortunatamente, non abbiamo molte informazioni a disposizione.

I poteri empatici di Alex le permettono di percepire le emozioni dei personaggi che la circondano, tramite un’aura colorata che solo lei può vedere (con il viola che rappresenta la paura, il rosso che rappresenta rabbia, il blu che rappresenta la tristezza e il giallo che rappresenta la gioia). Grazie a Empatia, possiamo quindi cercare di aiutare gli altri personaggi a sentirsi meglio in caso di emozioni negative, ma nel caso Alex sarà di conseguenza obbligata a provare anche lei quelle stesse emozioni. Per sapere come queste dinamiche verranno applicate nelle meccaniche di gioco, non ci resta che attendere la data di uscita.

I personaggi di Haven Springs, parte 1 – Life is Strange: True Colors, cosa sapere prima di giocare

Continuando con questa guida su cosa c’è da sapere su Life is Strange: True Colors prima di giocare, vediamo di approfondire tutti i più importanti personaggi che incontreremo nella nostra avventura con tutte le informazioni che abbiamo sul loro conto.

Alex Chen, 21 anni. Come abbiamo già visto, Alex è la protagonista dell’avventura ed è nata ad Haven Springs, una piccola città mineraria nel Midwest del Colorado. Alex è cresciuta incontrando delle difficoltà causate dal sistema di affidamento familiare per minori. È probabile che abbia sviluppato il suo superpotere proprio a causa di queste avvversità. Dopo otto anni, Alex accetta l’offerta di suo fratello di tornare a Haven Springs, credendo di poter trovare la casa e la famiglia che ha sempre cercato. Per farlo, dovrà affrontare i suoi traumi passati e trovare la forza per resistere alle emozioni turbolente sia fuori che dentro di sé.

Gabe Chen, 25 anni. Gabe è il fratello maggiore di Alex. Dopo anni alla deriva, Gabe ha finalmente trovato una casa a Haven Springs, grazie a Jed Luncan, la figura paterna che ha visto il suo potenziale e ha contribuito a garantire il suo posto nella comunità come barista. Ora, con il sostegno della sua ragazza Charlotte, Gabe spera di estendere la stessa generosità che gli ha riservato Haven Springs a sua sorella Alex, nella speranza di riavvicinarla. Personaggio maturo, ma anche giocoso e affascinante, i misteri che circondano la sua morte saranno la causa scatenante che daranno il via alle indagini di Alex.

Jed Duncan, 67 anni. Da sempre residente a Haven Springs, Jed è un fedele membro della città e proprietario del bar ristorante Black Lantern. Prima di aprire la sua attività, Jed ha trascorso decenni a lavorare in miniera fuori città, mantenendo ancora oggi forti legami con la comunità mineraria. Anche se può sembrare burbero, in molti lodano la sua compassione e il suo amore per il figlio Ryan e per l’intera città di Haven Springs. È questa stessa compassione che ha portato Jed ad aiutare Gabe a ritagliarsi un posto nella comunità, e anche Alex spera di poter trovare la sua strada nelle sue grazie.

Ryan Luncan, 25 anni. Ryan Lucan è il figlio di Jed e il migliore amico di Gabe. È una guardia forestale che ama la natura e l’aria aperta, tanto da preferire spesso la propria compagnia e la quiete della natura rispetto al trambusto del bar. Nonostante sia una persona corpulenta, Ryan possiede una sensibilità e una personalità introversa, cosa che lo rende immancabilmente gentile e leale con i suoi amici. Gabe ha trovato in lui un compagno perfetto, impressionandolo con la sua volontà di lanciarsi in attività all’aria aperta. Inoltre i due condividono un dolore molto simile proveniente dai rispettivi passati, cosa che li unisce e permette a Ryan di capire Alex meglio di chiunque altro.

Steph Gingrich, 25 anni. Nata a Oakland e cresciuta ad Arcadia Bay come frequentante dell’istituto Blackwell (appare infatti in Life is Strange: Before the Storm), Steph ha intrapreso un lungo e tortuoso viaggio per ritrovarsi ad Haven Springs. Per molti anni, Steph è scappata dal suo passato senza uno scopo o una destinazione chiari in mente, trovando però inaspettatamente una casa a Haven Springs mentre attraversava il Colorado. Dopo una notte passata con Gabe e Ryan infatti, Steph ha preso la decisione impulsiva di accettare il lavoro al negozio di dischi locale e cimentarsi nel DJ set. Steph si trova quindi in una situazione ideale data la sua rara combinazione di talenti e interessi, ma solo il tempo ci dirà quanto tutto ciò potrà durare per lei.

I personaggi di Haven Springs, parte 2 – Life is Strange: True Colors, cosa sapere prima di giocare

Dopo aver visto tutti i personaggi che probabilmente saranno di gran lunga i più importanti nell’avventura di Life is Strange: True Colors, vediamo di approfondire qui di seguito anche gli altri personaggi secondari.

Charlotte Harmon, 28 anni. Come molti, Charlotte si è trasferita a Haven Springs in cerca di un nuovo inizio nella sua vita. Donna dai molti ruoli (madre single, proprietaria di un dispensario e visual artist), è una persona apprezzata in città per la sua sensibilità e passione. Guardando agli avvenimenti più recente, ha una relazione con Gabe che sta diventando man mano sempre più seria, in quanto Gabe sta assumendo un ruolo più attivo nella vita di suo figlio Ethan, mentre lei ha lo ha aiutato a riconnettersi con Alex e a portarla ad Haven.

Ethan Lambert, 10 anni. Ethan è un bambino creativo ed energico, con una vena ribelle che a volte lo mette nei guai. Amante dei fumetti, ne legge molti e spesso ne disegna, ed inoltre ama esplorare le montagne intorno alla città. Nonostante l’imbarazzo di Gabe nel cercare di influenzare qualsiasi tipo di autorità genitoriale, o forse proprio per questo, i due sono diventati molto vicini man mano che la relazione tra Gabe e Charlotte ha preso piede.

Eleanor Lethe, 54 anni. Eleanor è una rispettata cittadina di Haven, stimata per essersi presa cura del Ponte dei Fiori e dell’annuale Festival della Primavera. Ha un occhio artistico e una dolcezza che a volte sono accompagnati da un acuto senso dell’umorismo. Eleanor è l’unica tutrice di sua nipote Riley e l’ha cresciuta per la maggior parte della sua vita.

Riley Lethe, 20 anni. Riley è nata e cresciuta a Haven Springs ed è ben nota in città come la nipote di Eleanor e la sua assistente al negozio Lethe’s Flowers. Nonostante i suoi forti legami con Haven, in particolare con sua nonna e con il proprio ragazzo Mac, la curiosità di Riley per il mondo la porta a considerare cosa fare e dove andare successivamente.

Mac Loudon, 23 anni. Ennesimo abitanto nato e cresciuto a Haven Springs, Mac ha iniziato a lavorare nella miniera locale subito dopo il liceo ed è rapidamente salito al ruolo di responsabile della sicurezza. Il suo carattere è quello da duro tipico della comunità mineraria di Haven Springs. Può anche essere irascibile e incline al conflitto, in particolare nei confronti di Gabe. Ma nonostante questi problemi, Mac è noto per essere intensamente fedele alla sua città e alle proprie relazioni, in particolare con la sua ragazza Riley e sua nonna Eleanor.

Diane Jacobs, 34 anni. Donna intelligente ed esperta, con una buona conoscenza sia della scienza di base che del business minerario, Diane è salita rapidamente tra i ranghi del suo lavoro ed è diventata il principale collegamento tra Haven Springs e un progetto minerario di enorme valore attivo in Colorado. Pur essendo un’estranea ad Haven, Diane è riuscita ad inserirsi nella cultura locale e ad ingraziarsi la comunità. È diventata anche una frequentatrice abituale di The Black Lantern e la si può trovare quasi tutte le sere a scherzare con Gabe o Jed.

Informazioni finali sul gioco

Concludiamo questa guida sulle cose da sapere prima di giocare a Life is Strange: True Colors con alcune informazioni di servizio. Il gioco uscirà il 10 settembre 2021 per tutte le piattaforme principali, quali Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, PC e Google Stadia (con la versione per Nintendo Switch rinviata a data da destinarsi nel 2021). Il gioco sarà lanciato con una versione standard dal costo di 59,99€, insieme ad una Deluxe Edition (il Deluxe Upgrade acquistabile anche separatamente) dal costo di 69,99€ contenente una storia bonus con il personaggio Steph chiamata “Wavelengths” e il Life is Strange Hero Outfit Pack che include costumi basati sui protagonisti dei precedenti capitoli. Sarà presente inoltre una Ultimate Edition, che al costo di 79,99€ vi offrirà tutti i contenuti della Deluxe Edition con, in aggiunta, la Life is Strange Remastered Collection. Life is Strange: True Colors inoltre, a differenza di tutti i capitoli precedenti, non sarà rilasciato ad episodi.

Per quanto riguarda il Wavelenghts, si tratta dell’unico DLC di cui già siamo a conoscenza prima dell’uscita del gioco base, e la sua uscita è prevista per il 30 di settembre. Sarà un episodio prequel di True Colors, nel quale, come detto prima, giocheremo nei panni di Steph Gingrich. Nei panni di questa DJ emergente, scopriremo della sua lotta per trovare il suo posto nel mondo, oltre a poter vivere vari aspetti della sua vita come conduttrice radiofonica. Ciò include fare partite di D&D con gli amici (proprio come faceva in Before the Storm), lanciare D20 per dare i consigli alle persone che chiamano la radio e scegliere i possibili match della sua app di incontri durante il Pride Month.

Per rimanere aggiornati su tutte le informazioni riguardanti Life is Strange: True Colors e tutti i titoli più importanti del momento, non ci resta che invitarvi a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK.