Recensione UGREEN Supporto Laptop: semplice ed efficacie

In questa recensione vi parleremo del supporto per laptop UGREEN, un accessorio davvero comodo per chi utilizza tutti i giorni il PC per lavoro o per studio, con un occhio di riguardo anche per la nostra salute. Un ottimo acquisto per il back to office e back to school!

Ormai, volenti o nolenti, tutti noi passiamo diverse ore attaccati allo schermo di un laptop. Chi per lavorare, chi per studiare. Con lo smart working e la didattica a distanza utilizzare un PC è diventata quasi una necessità. Molti si saranno quindi accorti che i PC portatili, pur essendo sempre più potenti e funzionali, tendono ad essere deleteri per la salute. Infatti costringono a rivolgere il volto verso il basso, sforzando di più i muscoli e le articolazioni cervicali con effetti deleteri a fine giornata. Inoltre scrivere con una tastiera perfettamente verticale può essere stancante. Un postura corretta con le spalle diritte appoggiate allo schienale e lo sguardo in linea lo schermo senza necessità di reclinare lo sguardo sono fondamentali per il nostro benessere. Ecco perchè vi parliamo del supporto per laptop di UGREEN.

Recensione UGREEN Supporto Laptop: design e materiali

Cominciamo dalla basi, ovvero i materiali. Il supporto è realizzato in alluminio con una finitura semi-lucida che dona tanta eleganza al prodotto. Per appoggiare il laptop troviamo degli inserti in gomma grigia, intonata con il resto. Il supporto per laptop di UGREEN è formato da due stanghe a forma di sci, con la punta piegata verso l’alto per appoggiare il laptop. La gomma farà in modo di non rovinare il dispositivo appoggiato ed inoltre l’elevato coefficiente di attrito farà stare il PC saldamente attaccato allo stand. Altre due barre trasversali si piegano a forbice per unire i due pezzi superiori e permettere di piegare l’accessorio. Ripiegato lo stand di UGREEN occupa pochissimo spazio ed è leggerissimo. La comoda ed elegante custodia di stoffa che troviamo nella confezione rende quasi piacevole portarsi appresso questo utilissimo gadget che permetterà di trasformare qualsiasi tavolo in una comoda postazione di lavoro. Anche laptop da 15.6 pollici dal peso di circa 2 chili riescono ad essere utilizzati senza problemi.

Recensione UGREEN Supporto Laptop: una botta di ergonomia!

Usare il laptop su questo supporto è effettivamente è più confortevole. Da tempo alcuni produttori hanno progettato le cosiddette “lift-keyboard” ovvero delle tastiere che si alzano leggermente aprendo il laptop. Questo rende meno stancante l’operazione di scrittura. Ma non solo. Quando lo schermo si trova in basso rispetto alla linea dello sguardo, siamo costretti a chinare la testa verso il basso e questo comporta uno stress per la spina dorsale e i muscoli cervicali. Con il supporto per laptop UGREEN invece si può alzare lo schermo del laptop per una maggiore ergonomia: il vostro collo ringrazierà!

Benessere anche per il PC

Il nostro corpo non sarà l’unico a beneficiare di questo supporto per laptop UGREEN. Infatti un problema molto sentito di numerosi ultrabook è infatti la temperatura. Per ridurre le dimensioni infatti molto spesso si rinuncia ad un sistema di ventilazione adeguato che costringe i produttori a far funzione i componenti a temperature più elevete, riducendone la vita e le prestazioni. Abbiamo però notato che sollevando leggermente il PC, il ricircolo dell’aria permette di recuperare qualche grado. Lo abbiamo verificato misurando temperature e frequenze in uno stress test che consisteva nel far girare Cinebench R20 Multicore per circa 10 minuti.

Come si può notare lo stand permette di recuperare circa 5 gradi, mantendeno le temperature più stabili, soprattutto nella parte finale del test. Sulle frequenze invece non abbiamo visto una differenza evidente, tuttavia si può vedere che senza utilizzare lo stand durante la parte finale del test si abbiamo molte più oscillazione verso il basso, segno che la CPU sta avendo più difficoltà a gestire le temperature. Possiamo quindi dire che c’è un piccolo vantaggio, specialmente se si tratta di lunghe sessioni di lavoro sotto stress.

Recensione UGREEN Supporto Laptop: conclusioni

Con un prezzo di circa 20 euro potete acquistare questo stand per laptop. Si tratta di un prodotto semplice e dal design elegante che fa una bella figura anche in un ufficio elegante. I materiali non sono di prima qualità, ma nel complesso abbiamo un oggetto robusto. Sicuramente avremo tanti vantaggi in termini di ergonomia e anche il nostro laptop ci ringrazierà perchè potrà respirare al meglio. Acquisto consigliato soprattutto per chi possiede un ultrabook, quindi un PC leggero e compatto con un sistema di aerazione poco sviluppato, che deve utilizzare quotidianamente per molte ore. Un ottimo rimedio per la nostra salute e quella del PC!

