Call of Duty: Vanguard, un trailer mostra il multiplayer

Activision e Sledgehammer Games alzano il sipario sul multiplayer di Call of Duty: Vanguard, che si mostra tramite un trailer

Dopo il leak dell’altro giorno, alla fine è giunto il momento del reveal ufficiale del comparto multiplayer di Call of Duty: Vanguard, che è stato mostrato tramite un trailer reso disponibile nelle scorse ore. Come prevedibile, oltre che in linea con la tradizione della serie, il filmato ha messo in scena la consueta azione frenetica, ma si è soffermato anche nel mostrare la distruttibilità tattica, le armi e le esecuzioni che tutti i fan si aspettavano di vedere. Un modo per ingolosire ancor di più i giocatori, in attesa della release ufficiale del titolo Activision, fissata per il mese di Novembre.

Call of Duty: Vanguard – Trailer dedicato al multiplayer

Il video, oltre a fornire una panoramica sul gameplay, certifica il ritorno del Gunsmith, caratterizzato da molteplici opzioni di personalizzazione, che spaziano dai mirini ai caricatori. La componente multigiocatore del titolo presenterà nuovi Perk, Equipaggiamenti, Killstreak e molto altro ancora, e saranno accompagnati da 20 mappe, disponibili sin dal lancio. Ritorna anche lo Sprint Tattico, assieme alla possibilità scivolare in copertura e le armi fisse. Sarà inoltre possibile sparare alla cieca una volta al riparo, oltre ad alcune opzioni relative al calibro delle munizioni, che avranno differenti effetti sull’ambiente (così come alcuni Perk dedicati).

Insomma, di carne al fuoco sembra essercene davvero molta nel comparto multiplayer di Call of Duty: Vanguard, pertanto l’attesa che ci separa dal prossimo 5 di Novembre, giorni di uscita ufficiale del gioco, si fa sempre più snervante. A lenire la smania di mettere le mani sul gioco completo ci penserà la prima beta, dedicata alla componente multigiocatore, che sarà aperta dal 10 al 13 Settembre, per tutti coloro che hanno preordinato il gioco in versione PlayStation. Tutti gli altri, invece, dovranno attendere il 16 dello stesso mese.

Siete ansiosi anche voi di testare il nuovo capitolo della celebre serie FPS? Fateci sapere le vostre impressioni attraverso la sezione dei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.