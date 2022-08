Scopriamo insieme, in questa breve guida, quali sono le migliori risposte da dare nella Battaglia Libera di Digimon Survive per ottenere Gazimon, il primo piccolo mostriciattolo ad avere una possibilità di cattura

Uscito in sorprendente sordina, Digimon Survive è la nuova iterazione del franchise “rivale” di Pokémon che è recentemente arrivata su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, sviluppata da Hyde e pubblicata da Bandai Namco Entertainment. Nato dalla commistione fra una Visual Novel e un JRPG strategico a turni, il cui combat system si svolge su una griglia virtuale su cui si muovono le nostre creature preferite, forti di accessori e potenziamenti di varia natura, il titolo si è mostrato originariamente nel 2018, per poi essere rinviato a causa della pandemia di Coronavirus. Stiamo attualmente lavorando per potervi portare, quanto prima, una recensione che racchiuda al meglio le nostre opinioni in merito a Digimon Survive. Nel frattempo, vorremmo introdurvi al gioco con qualche guida creata passo passo, con la speranza di potervi far avvicinare a un titolo che, pur basandoci attualmente sulle prime dieci ore di gioco, sembra davvero meritare molto amore.

Ma è Shin Megami Tensei?

Una delle meccaniche principali di Digimon Survive è quella di poter ottenere dei Digimon selvatici, quindi non accoppiati per trama ad uno dei protagonisti, nel corso delle lunghe sessioni di grinding nelle Free Battle che il gioco vi metterà a disposizione in ciascun capitolo. In ciascuna di queste sessioni saranno disponibili alcune creature, di varia potenza e rarità, che potremo affrontare o farci amiche in cambio di alleati o oggetti curativi. In questa guida, vorremmo esplorare con voi le varie scelte di dialogo migliori da selezionare per poter ottenere Gazimon, la prima creatura in Digimon Survive ad avere una percentuale di ottenimento.

Gazimo(RN)n | Digimon Survive: le migliori risposte per ottenere Gazimon

Le due creature prima di Gazimon, infatti, saranno ottenibili con una possibilità pari al 100%. Successivamente, l’ottenimento dei Digimon tramite i dialoghi (in una meccanica molto simile a quella già vista negli Shin Megami Tensei e in Persona) non sarà garantito, ma avrà una percentuale variabile e indicata a schermo ogni volta. Il tutto è puramente votato al caso e all’RNG e siamo abbastanza convinti che anche le percentuali siano piuttosto fasulle e poco veritiere. In ogni caso, per ottenere il Digimon dovrete dapprima selezionare l’opzione “Parla” dal menù di Battaglia, scorrere nella parte dei nemici con R1 (o RB se giocate con controller Microsoft) e selezionare l’icona di Gazimon. Da qui si avvierà una serie di tre botta e risposta, in cui la creatura vi farà una domanda o lancerà un’affermazione, e voi dovrete rispondere con una fra quattro diverse opzioni. Solo una aumenterà la percentuale di affinità col Digimon, le altre tre la abbasseranno.

Botta e risposta | Digimon Survive: le migliori risposte per ottenere Gazimon

Qui sotto trovate le varie frasi che Gazimon vi dirà in Digimon Survive e subito sotto la risposta migliore da dare per aumentare l’affinità:

Non mi sento bene… Mi serve aiuto… Pffff! Ah Ah ah! Scherzetto! Ci sei cascato? Per fortuna stai bene.

Non pensi che la routine sia noiosissima? Facciamo qualcosa!

Altra domanda! Puoi suggerirmi uno scherzo? Una botola?

Hai l’aria di essere uno forte, sai? Scommetto che se combattessimo perderei… Sarebbe un pareggio.

Ehi, che tipo di cibo ti piace? Adoro la carne!

Non mi importa se ridi o sei gentile! Non mi fiderò mai di un umano! Che posso fare allora?



Buon divertimento!

E queste erano le migliori risposte per ottenere Gazimon in Digimon Survive. Fateci sapere quanti tentativi ci avete messo per averlo fra le vostre fila qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!