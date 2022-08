Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Cult of the Lamb, il piccolo action rogue-like con elementi gestionali sviluppato da Massive Monster e pubblicato da Devolver Digital

Esistono una pletora di piccole e grandi produzioni che hanno inserito, al loro interno, formule ed elementi da Rogue-Like o Rogue-Lite. Dall’iconico e sempre eterno The Binding of Isaac, passando per Hades, Moonlighter e il recente Little Noah: Scion of Paradise, il parco titoli “risucchia-anima-e-tempo” a basso budget, ma alta qualità, continua ad espandersi. Nella giornata di ieri si è aggiunto anche Cult of the Lamb, annunciato nel corso della Gamescom 2021, sviluppato da Massive Monster e pubblicato da Devolver Digital e arrivato su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ci stiamo perdendo ore ed ore di vita, lo ammettiamo, e presto ci ritroveremo su queste pagine con una recensione quanto più esaustiva. Per ora, però, vogliamo rivolgerci a chi, come noi, punta al completamento al 100%: benvenuti trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Cult of the Lamb consta di 37 statuette totali, di cui 14 di bronzo, 19 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di proseguire la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcuna anticipazione su Cult of the Lamb! Inoltre, non essendo stati adattati ufficialmente in lingua italiana, abbiamo preferito utilizzare la localizzazione inglese sia per i titoli dei trofei sia per le loro descrizioni. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | Cult of the Lamb: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con le statuette di bronzo:

First Follower : The first devotee to the Cult of the Lamb.

: The first devotee to the Cult of the Lamb. Deal with the Devil : A deal that cannot be undone.

: A deal that cannot be undone. Preacher of Truth : Let the Word be known.

: Let the Word be known. The First Death : Salvation awaits the fallen soul.

: Salvation awaits the fallen soul. Death to Non-Believers : Defeat the first mini-boss.

: Defeat the first mini-boss. See No Evil : Defeat Leshy.

: Defeat Leshy. Speak No Evil : Defeat Heket.

: Defeat Heket. Keeper of Secrets : Take confession.

: Take confession. Bringer of Light : Reignite the lighthouse.

: Reignite the lighthouse. Crosser of Thresholds : A new world awaits.

: A new world awaits. Sacrificial Beast : Sacrifice a Follower.

: Sacrifice a Follower. Transform : Unlock a new fleece.

: Unlock a new fleece. Cannibal : Cook a Follower meat meal.

: Cook a Follower meat meal. Game of Chance: Win a game of Knucklebones.

I trofei d’argento | Cult of the Lamb: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

The Flock Grows : Gain 5 Followers.

: Gain 5 Followers. Flock of Many : Gain 10 Followers.

: Gain 10 Followers. Hear No Evil : Defeat Kallamar.

: Defeat Kallamar. Think No Evil : Defeat Shamura.

: Defeat Shamura. Order : Beat Leshy without taking damage.

: Beat Leshy without taking damage. Sate : Beat Heket without taking damage.

: Beat Heket without taking damage. Cure : Beat Kallamar without taking damage.

: Beat Kallamar without taking damage. Peace : Beat Shamura without taking damage.

: Beat Shamura without taking damage. Leader of the Crusade : Find all 5 locations.

: Find all 5 locations. Full Flock : Unlock all Follower Skins.

: Unlock all Follower Skins. Full Deck : Unlock all tarot cards.

: Unlock all tarot cards. Teach a Lamb to Fish : Catch 1 of every fish.

: Catch 1 of every fish. Hoarder of Wealth : Have 666 gold coins.

: Have 666 gold coins. Weapons of Plenty : Unlock all weapons.

: Unlock all weapons. Curses of Plenty : Unlock all curses.

: Unlock all curses. Devotion : Fully Upgrade Cult.

: Fully Upgrade Cult. Transmute : Unlock all fleeces.

: Unlock all fleeces. Gospel : Unlock all doctrines.

: Unlock all doctrines. Master of Chance: Defeat all opponents in Knucklebones.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Cult of the Lamb: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine della guida con le statuette d’oro:

Flock of All : Gain 20 Followers.

: Gain 20 Followers. Do No Evil : Defeat the One Who Waits.

: Defeat the One Who Waits. Weigher of Souls: Sacrifice 10 Followers.

Infinte, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Cult of the Lamb:

Godhood: No longer a servant, no less than a God.

Buon divertimento!

