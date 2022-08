Digimon Survive: le migliori risposte per ottenere Fangmon

Scopriamo insieme, in questa breve guida, quali sono le migliori risposte da dare nella Battaglia Libera di Digimon Survive per ottenere Fangmon: la nostra collezione di Digimon si amplia

Uscito in sorprendente sordina, Digimon Survive è la nuova iterazione del franchise “rivale” di Pokémon che è recentemente arrivata su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, sviluppata da Hyde e pubblicata da Bandai Namco Entertainment. Nato dalla commistione fra una Visual Novel e un JRPG strategico a turni, il cui combat system si svolge su una griglia virtuale su cui si muovono le nostre creature preferite, forti di accessori e potenziamenti di varia natura, il titolo si è mostrato originariamente nel 2018, per poi essere rinviato a causa della pandemia di Coronavirus. Stiamo attualmente lavorando per potervi portare, quanto prima, una recensione che racchiuda al meglio le nostre opinioni in merito a Digimon Survive. Nel frattempo, vorremmo introdurvi al gioco con qualche guida creata passo passo, con la speranza di potervi far avvicinare a un titolo che, pur basandoci attualmente sulle prime dieci ore di gioco, sembra davvero meritare molto amore.

Zanne!

In una guida creata qualche giorno fa, che trovate a questo link, vi abbiamo già spiegato come ottenere Gazimon, il primo Digimon in questo capitolo ad avere una percentuale di cattura diversa dal 100%. Subito dopo la fine del tutorial, infatti, le cose si complicano parecchio e fare in modo che le colorate creature diventino nostri alleati non sarà più così semplice. Dovremo intraprendere infatti una trattativa (in maniera molto simile a quanto accade in Shin Megami Tensei e in Persona), rispondere in maniera opportuna ad alcune domande poste dal Digimon avversario, seguendo un non ben definito criterio di affinità al loro carattere. Non sarà semplicissimo capire qual è la risposta più opportuna da dare, ed è per questo che entriamo in gioco noi! Scopriamo insieme come ottenere Fangmon in Digimon Survive!

Un tipo pericoloso | Digimon Survive: le migliori risposte per ottenere Fangmon

Fangmon è un Digimon di tipo mobilità e livello campione, prima di poterlo catturare dovrete sconfiggerlo ed è un evento che avverrà per forza nel corso della storia. Dotato di un buon comparto di attacco, i primi Fangmon che troverete saranno al livello 7. Di base, la creatura avrà come abilità “Esplosione tombale”, oltre al semplice attacco singolo, e come Skill Passiva “Lupo Famelico”, che aumenta i danni degli attacchi alle spalle di 2 gradi.

Domande e risposte | Digimon Survive: le migliori risposte per ottenere Fangmon

Qui di seguito trovate le risposte migliori alle varie interazioni che Fangmon vi proporrà se e quando deciderete di provare a farvelo amico:

Ti piace fare il gradasso con i mostri deboli come me, vero? La forza non conta.

Scommetto che hai dei segreti, vero? Forza, ti sfido a dirmene uno! Segreti? Chissà…

Chi pensi che abbia più colpa: chi inganna o chi viene ingannato? Chi inganna, no?

Vorresti combattere con un pacifista come me? Voi umani siete davvero crudeli. Allora smettiamola.

Facciamo un patto: abbandona la lotta e ti regalo un oggetto! Non ti credo.

Secondo te cosa stabilisce cosa è giusto o sbagliato? La realtà stessa.

E se pur essendo circondato da amici… tu fossi solo? Non m’importerebbe.



Buon divertimento!

E queste erano le migliori risposte per ottenere Fangmon in Digimon Survive. Fateci sapere quanti tentativi ci avete messo per averlo fra le vostre fila qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!