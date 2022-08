Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Digimon Survive, il titolo dedicato al celebre franchise rilasciato recentemente da Bandai Namco in sordina

Annunciato originariamente nel lontano 2018, e poi posticipato più volte a causa della pandemia di Coronavirus, Digimon Survive è un titolo sviluppato da Hyde e pubblicato da Bandai Namco Entertainment uscito recentemente su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. La nuova iterazione di uno dei franchise più popolari di sempre (forse non quanto Pokémon, ma i fan sono veramente più di quanti potreste pensare) va a mescolare una base di Visual Novel con elementi da JRPG strategico, con combattimenti su griglia, e una fortissima componente da gioco di ruolo. Ve ne parleremo comunque meglio in una recensione, ci stiamo lavorando. Intanto, ci rivolgiamo a voi, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Digimon Survive consta di 46 statuette totali, di cui 34 di bronzo, 8 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di guide come questa, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Digimon Survive. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Digimon Survive: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

L’avventura ha inizio : Ti sei imbarcato nella tua avventura.

: Ti sei imbarcato nella tua avventura. Decisione fatidica : Raggiunto un bivio nella storia.

: Raggiunto un bivio nella storia. Percorso verso la verità : Intrapreso il sentiero Verità.

: Intrapreso il sentiero Verità. Tanti saluti, Dokugumon! : Dokugumon sconfitto.

: Dokugumon sconfitto. Buonanotte, Fangmon! : Fangmon sconfitto.

: Fangmon sconfitto. Sogni d’oro, Arukenimon! : Arukenimon sconfitto.

: Arukenimon sconfitto. A mai più, Cyclonemon! : Cyclonemon sconfitto.

: Cyclonemon sconfitto. Ci vediamo, Garurumon! : Garurumon sconfitto.

: Garurumon sconfitto. Ciao ciao, Monzaemon! : Monzaemon sconfitto.

: Monzaemon sconfitto. Addio, Wendigomon! : Wendigomon sconfitto.

: Wendigomon sconfitto. Non ci mancherai, MegaSeadramon! : MegaSeadramon sconfitto.

: MegaSeadramon sconfitto. Ben ti sta, Piedmon! : Piedmon sconfitto.

: Piedmon sconfitto. L’amica ritrovata : Miyuki salvata.

: Miyuki salvata. Bye bye, Baihumon! : Baihumon sconfitto.

: Baihumon sconfitto. Ebonwumon sconfitto! : Ebonwumon sconfitto.

: Ebonwumon sconfitto. Alla prossima, Azulongmon! : Azulongmon sconfitto.

: Azulongmon sconfitto. Zitto e mosca, Zhuqiaomon! : Zhuqiaomon sconfitto.

: Zhuqiaomon sconfitto. Primo bottino: Ottenuto il tuo primo oggetto esplorando.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Digimon Survive: ecco la lista trofei completa!

Concludiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Maestro degli oggetti : Ottenuti 100 oggetti esplorando.

: Ottenuti 100 oggetti esplorando. Guardami adesso! : Agumon ha raggiunto il livello Intermedio.

: Agumon ha raggiunto il livello Intermedio. Inchinatevi al campione : Agumon ha raggiunto il livello Campione.

: Agumon ha raggiunto il livello Campione. Megamorfosi : Portato Agumon a livello Mega.

: Portato Agumon a livello Mega. Malvagità maestosa : Dracmon ha raggiunto il livello Mega.

: Dracmon ha raggiunto il livello Mega. Giudice delle anime : Labramon ha raggiunto il livello Mega.

: Labramon ha raggiunto il livello Mega. Guardiano dei cieli : Falcomon ha raggiunto il livello Mega.

: Falcomon ha raggiunto il livello Mega. Entità angelica : Lopmon ha raggiunto il livello Mega.

: Lopmon ha raggiunto il livello Mega. Orgoglio inflessibile : Kunemon ha raggiunto il livello Mega.

: Kunemon ha raggiunto il livello Mega. Divinità arborea : Floramon ha raggiunto il livello Mega.

: Floramon ha raggiunto il livello Mega. Fata acquatica : Syakomon ha raggiunto il livello Mega.

: Syakomon ha raggiunto il livello Mega. Partner di ferro : Garurumon ha raggiunto il livello Mega.

: Garurumon ha raggiunto il livello Mega. Custode della volontà divina : Renamon ha raggiunto il livello Mega.

: Renamon ha raggiunto il livello Mega. Reclutatore in erba : Reclutato un Mostro libero.

: Reclutato un Mostro libero. Evo-rivoluzione: Evoluto un Mostro libero.

I trofei d’argento | Digimon Survive: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

L’ultima battaglia incombe : Raggiunta la battaglia finale.

: Raggiunta la battaglia finale. Fratello irredento : Boltboutamon sconfitto.

: Boltboutamon sconfitto. Addio, dolce Aoi… : Plutomon sconfitto.

: Plutomon sconfitto. Addio per sempre, Padrone! : Padrone sconfitto.

: Padrone sconfitto. La nascita dei Mostri digitali : Completato il sentiero Morale.

: Completato il sentiero Morale. Giudizio furioso : Completato il sentiero Furia.

: Completato il sentiero Furia. Nuovo ordine mondiale : Completato il sentiero Armonia.

: Completato il sentiero Armonia. Cavaliere sacro: Effettuata l’evoluzione in Omegamon.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Digimon Survive: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Supremo santificato : Fanglongmon (rovina) sconfitto.

: Fanglongmon (rovina) sconfitto. Generazione futura : Completato il sentiero Verità del futuro.

: Completato il sentiero Verità del futuro. Maestro ricercatore: Incontrati tutti i Mostri.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Digimon Survive:

Esperto di sopravvivenza: Ottenuti tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Digimon Survive.