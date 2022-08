Rilasciato il nuovo XMG NEO 17 M22 con Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti, display 16.10, raffreddamento a liquido

Progettato per le massime prestazioni, XMG (qui per visitare il sito) aggiunge due modelli con Ryzen 6900HX di AMD alla sua serie NEO. Il NEO 17 è stato completamente ridisegnato e presenta una tastiera con switch MX ULP Tactile RGB di CHERRY. Ha un display 16.10 con 2.560 x 1.600 pixel, una batteria da 99 Wh e un sistema di raffreddamento rivisto in grado di sfruttare appieno i limiti di potenza della scheda grafica (fino alla GeForce RTX 3080 Ti). Il NEO 15, d’altra parte, è un aggiornamento della piattaforma basato sullo chassis esistente. La nuova edizione AMD (modello di generazione M22) è compatibile con il sistema di raffreddamento a liquido del laptop XMG OASIS esterno e, contrariamente alla versione Intel introdotta all’inizio dell’anno (modello di generazione E22), è completamente compatibile con la realtà virtuale.

Dettagli sul nuovo nuovo XMG NEO 17 M22

Il nuovo NEO 17 è dotato di Ryzen 9 6900HX di AMD con 8 core e 16 thread e di schede grafiche Nvidia liberamente configurabili (GeForce RTX 3080 Ti, 3080 e 3070 Ti). Inoltre, XMG assicura che il laptop per giochi e creazione di contenuti sia dotato di un potente sistema di raffreddamento. Possiede cinque tubi di calore, dissipatori di calore separati su tutte e quattro le prese d’aria e due ventole da 11 mm con caratteristiche audio discrete a bassa frequenza, anche da 175 watt. Il TGP dell’RTX 3080 Ti con 16 GB GDDR6 VRAM (150 watt più 25 watt Dynamic Boost 2.0) può essere eseguito permanentemente a piena potenza. L’AMD Ryzen 9 6900HX funziona anche continuamente a 65 watt a pieno carico, con picchi di boost fino a 85 watt.

Dettagli NEO 15

Come il nuovo NEO 15 (M22), il laptop può essere migliorato con il sistema di raffreddamento a liquido per laptop esterno XMG OASIS opzionale. I vantaggi che ne derivano includono un funzionamento significativamente più silenzioso a pieno carico e temperature di CPU e GPU inferiori. Mentre il profilo prestazionale Overboost, che può essere selezionato premendo un pulsante, fornisce già i limiti di potenza massima, l’XMG Control Center offre agli esperti un’ampia gamma di ulteriori opzioni di messa a punto.

Tastiera meccanica con interruttori CHERRY MX ultrapiatti

Il NEO 17 di XMG è uno dei primi laptop a presentare i nuovi switch MX tattili a profilo ultra basso completamente meccanici di CHERRY. Questi si distinguono per le loro caratteristiche di commutazione tattili e senza clic e vantano un design piatto unico con un’altezza complessiva di soli 3,5 mm. La forza di attuazione è di 65 cN, la corsa totale e la precorsa sono rispettivamente di 1,8 e 0,8 mm. Inoltre, gli interruttori, noti per la loro longevità (50 milioni di clic), convincono per una sensazione di digitazione altamente precisa con un feedback chiaramente definito. Solo la riga superiore dei tasti funzione e il tastierino numerico del NEO 17 utilizzano interruttori a membrana. Altre caratteristiche includono il rollover dei tasti N, l’anti-ghosting, l’illuminazione RGB per tasto. Nonché un tastierino numerico dedicato e tasti freccia. Il touchpad in vetro conforme a Microsoft Precision è molto generoso con una superficie di scorrimento di 15 x 9,5 cm.

Display G-Sync 240 Hz ad alta risoluzione e a colori reali con proporzioni 16.10

Il NEO 17 è il primo laptop della gamma XMG a integrare un display con un rapporto di aspetto 16.10. Il pannello WQXGA a 240 Hz offre una risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel, 380 nit di luminosità e una copertura dello spazio colore sRGB del 99%. Considerando queste specifiche chiave, il display è perfettamente adatto per l’editing di foto e video, nonché per i giochi. Il basso tempo di risposta di 6 millisecondi e il supporto per Nvidia G-Sync sono particolarmente attraenti per i giocatori. Advanced Optimus consente il passaggio automatico della connessione del display tra l’efficiente iGPU di AMD e la scheda grafica Nvidia dedicata senza un riavvio del sistema. In alternativa è possibile anche la selezione manuale tramite un interruttore MUX nel BIOS.

Fino a 64 GB di RAM DDR5, due SSD PCIe 4.0 e porta USB-C

Come di consueto per XMG, il NEO 17 offre due socket SO-DIMM che forniscono un massimo di 64 GB di RAM DDR5-4800 e due slot M.2 per veloci SSD PCI Express 4.0. In termini di connettività esterna, il laptop ha tutte le porte per connettori di grande formato sul retro. Questi includono l’opzione docking per XMG OASIS, HDMI 2.1, 2.5 Gigabit Ethernet e una porta USB-C 3.2 con flusso DisplayPort 1.4 integrato. Inoltre, connessione alla scheda grafica Nvidia. Il NEO (M22) con processori AMD è quindi compatibile con l’attuale VR, a differenza del NEO (E22) con CPU Intel. Questo spiega anche l’omissione prevista dell’USB 4.0. Il controller corrispondente fa parte del pacchetto CPU nella piattaforma Rembrandt di AMD ed è progettato per collegare il segnale DisplayPort tramite l’iGPU. Poiché il NEO 17 ha solo una porta Type-C, XMG ha optato per la più flessibile USB-C 3.2, che consente una connessione dGPU e quindi compatibilità VR e G-Sync. Sparsi sui lati sinistro e destro del laptop, ci sono tre porte USB-A, un lettore di schede per schede SD di dimensioni standard e jack separati per cuffie e microfono.

Batteria da 99 Wh, alimentatore da 330 watt e materiali

In linea con la potente configurazione del NEO 17, il laptop possiede un alimentatore da 330 watt. Di conseguenza, può ancora essere ricaricato anche a pieno carico. L’alimentazione mobile è fornita da una batteria da 99 Wh che, insieme all’efficiente processore AMD e all’Advanced Optimus, garantisce una lunga autonomia sotto carico parziale. Realizzato principalmente in alluminio, lo chassis (coperchio del display e pannello inferiore) misura 381,7 x 272,8 x 27 mm e pesa 2,8 kg. Un ulteriore rinforzo nell’area del poggiapolsi proviene da un telaio stabilizzante in magnesio. Questo fornisce ulteriore rigidità in modo che il poggiapolsi, che è rifinito con una piacevole superficie grip-touch, rimanga solido anche in condizioni di utilizzo intenso.

XMG NEO 15 (M22) viene fornito anche con AMD Ryzen 9 6900HX

L’aggiornamento della piattaforma del nuovo XMG NEO 15 (M22) si basa sullo stesso telaio del già popolare XMG NEO 15 (E22) ed è quindi più compatto e, con un peso di 2,2 kg, anche più mobile del NEO 17 ( M22). Il laptop presenta una versione entry-level aggiuntiva con grafica GeForce RTX 3060. Un’altra novità di questo modello è una porta USB-C 3.2 con DisplayPort collegato alla dGPU. Il NEO 15 (E22), rilasciato all’inizio del 2022 e dotato di processori Intel di 12a generazione Core. Offre Thunderbolt 4, ma lo stream DisplayPort è connesso all’iGPU e quindi non adatto per il collegamento di visori VR. Altre caratteristiche chiave del modello precedente sono ancora incluse nella versione M22. Come, ad esempio, un display WQHD a 240 Hz (in formato 16.9), una tastiera optomeccanica con interruttori silenziosi tattili, compatibilità con XMG OASIS e schede grafiche fino al GeForce RTX 3080 Ti (fino a 175 watt).

Prezzo del XMG NEO 17 M22

La configurazione di base dell’XMG NEO 17 (M22), che può essere liberamente configurata su bestware.com. Include Ryzen 9 6900HX di AMD, una GeForce RTX 3070 Ti, 16 (2×8) GB DDR5-4800, un Samsung 980 SSD da 500 GB e un display IPS WQXGA a 240 Hz. Il prezzo di partenza comprensivo di IVA al 19% è di € 2.949. Le opzioni di aggiornamento per la scheda grafica includono una GeForce RTX 3080 (€ 495) e una RTX 3080 Ti (€ 879). La configurazione base dell’XMG NEO 15 (M22) è disponibile a partire da € 2.099 e include una GeForce RTX 3060 e un display IPS WQHD a 240 Hz. Schede grafiche più potenti come RTX 3070 Ti (€ 497), RTX 3080 (€ 992) e RTX 3080 Ti (€ 1.376) possono essere configurate a piacere. I prezzi dell’upgrade si basano sulla configurazione di partenza con una RTX 3060. L’aggiunta del sistema di raffreddamento a liquido esterno XMG OASIS aggiunge 199€.

Disponibilità

Entrambi i laptop sono disponibili per il preordine ora e dovrebbero essere spediti da inizio (NEO 17) o metà Settembre (NEO 15). Nonostante ciò, su bestware.com è in corso una campagna di sconti fino al 16 Agosto. Chiunque preordini un XMG NEO (M22) o acquisti qualsiasi altro laptop durante questo periodo riceverà uno sconto di 100 euro sul prezzo totale, Se si scegli una licenza per Windows 10 o Windows 11 (Home o Pro).

E voi? Cosa ne pensate del nuovo XMG NEO 17 M22 ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).