Offerta Apple iPhone 15 Pro: prezzo più basso di sempre su Amazon

Grande offerta Apple iPhone 15 Pro che raggiungere il prezzo più basso di sempre su Amazon grazie ad una offerta sul modello color Titanio Blu

Questa offerte potrebbe essere l’occasione per acquistare Apple iPhone 15 Pro ad un prezzo che è il più basso di sempre su Amazon. Si tratta del versione da 256 GB del più recente smartphone top di gamma della Mela che possiamo portarci a casa nella elegante colorazione Titanio Blu.

Offerta Apple iPhone 15 Pro: prezzo al minimo su Amazon

Le caratteristiche di questo smartphone sono ovviamente premium. A cominciare dal nobilissimo titanio utilizzato per realizzare la scocca, rendendo il telefono resistente e leggerissimo. Il design è come sempre di grande pregio, con i nuovi bordi piatti che lo rendono molto moderno e lo differenziamo dai modelli precedenti. Sotto la scocca troviamo il potentissimo chip A17 Bionic che rende sempre reattivo e fluido lo smartphone. Il Neural Engine di nuova generazione permette di aumentare le potenzialità dell’intelligenza artificiale, mentre i 8GB di RAM garantiscono un multitasking impeccabile.

Ovviamente le fotocamere sono un altro aspetto di punta di iPhone 15 Pro. Il sistema vanta una tripla fotocamera con sensori da 48MP (grandangolo), 12MP (ultragrandangolo) e 12MP (teleobiettivo). Il nuovo sensore da 48MP cattura foto ad alta risoluzione e video in 8K davvero impressionanti. Lo zoom ottico 3x consente di avvinarsi ai soggetti senza perdere qualità. La modalità notturna migliorata garantisce scatti nitidi e luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il nuovo sensore LiDAR offre un’esperienza AR ancora più coinvolgente e ritratti in modalità notturna di qualità superiore.

La nuova batteria migliorata garantisce una autonomia superiore fino al 20% rispetto al modello precedente, offrendo la libertà di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza ricaricarlo. La ricarica rapida MagSafe e la ricarica wireless Qi permettono di ricaricare il tuo dispositivo in modo facile e veloce. Infine troviamo il sistema operativo iOS 17 con tutti le novità introdotte come Live Text che consente di copiare il testo da immagini e video con un semplice tocco.

La promozione

L’offerta su Apple iPhone 15 Pro riguarda solo il modello color Titanio Blu con taglio da 256 GB e permette di portarsi a casa lo smartphone top di gamma ad un prezzo inferiore del 16% rispetto al listino con un esborso di soli 1.149 euro, il più basso di sempre sul noto portale di e-commerce! Dato che l’offerta potrebbe scadere a giorni, se siete interessanti affrettatevi a cliccare nel box qui sotto.