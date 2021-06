Quale obiettivo kit per Reflex? Cosa scegliere | Giugno 2021

Quale obiettivo in kit assieme alla nuova Reflex? I nostri consigli su cosa acquistare per poter imparare in fretta e non dover cambiare obiettivo dopo qualche tempo

Cosa devo acquistare per “iniziare” ed imparare ad usare la fotocamera? Questo dubbio affligge molte persone che si avvicinano per la prima volta alla fotografia. Spesso è fonte di mille dubbi e incertezze.

In questo i produttori non aiutano per nulla. Ci sono molti kit a disposizione, ma come districarsi in tutta questa marea di obiettivi?

In questa guida faremo riferimento alle fotocamere con sensore APS-C, in quanto esse sono le più gettonate dai neofiti (per via dei costi abbordabili).

Cosa deve garantire un obiettivo kit?

Le caratteristiche che deve garantire un obiettivo preso in kit con la reflex sono due:

Far provare all’utente le diverse Focali e la loro resa

Insegnare il concetto di Profondità di Campo

Con questi due punti si intende far capire come varia la zona a fuoco al variare del diaframma utilizzato e come varia la prospettiva di una scena cambiando l’angolo di campo disponibile. Questo è impossibile per un solo obiettivo, volendo spendere il minimo possibile. Ma è molto fattibile utilizzando due obiettivi. Se siamo decisi ad utilizzare un sistema a lenti intercambiabili, tanto vale sfruttare questo vantaggio. L’ideale è quindi stabilire quali devono essere questi due obiettivi a cui puntare. Lo scopo è evitare poi di trovarsi nella situazione di dovere rivendere, dopo qualche mese, parte dell’attrezzatura perché insoddisfacente.

Il primo acquisto | Quale obiettivo kit con la Reflex? Cosa scegliere e perché

Dunque la prima domanda da farsi, dopo aver scelto la fotocamera, è: quale obiettivo prendere?

Lasciate perdere i vari 18-55. Quello che vi occorre è un 16-105 o un 18-135

Questa tipologia di obiettivo zoom vi consentirà di sperimentare le Focali che vanno da grandangolo a teleobiettivo. Il loro prezzo non è troppo elevato, e inoltre non sono “fondi di bottiglia”. Quindi in futuro, anche prendendo altri obiettivi, possiamo continuare ad usarli come obiettivi per uscite leggere, quando non vogliamo portare dietro tutta l’attrezzatura. Vi eviterà inoltre la possibilità di fare in futuro “acquisti alla ceca”. E’ anche un buon compagno per “sperimentare” e provare prima di fare altri acquisti.

Fate in modo di prenderlo assieme alla fotocamera per avere un po di sconto, altrimenti dovrete sostenere una spesa abbastanza consistente. Un’altra soluzione è rivolgersi al mercato dell’usato: si risparmia fino alla metà del prezzo sul nuovo.

Il secondo acquisto | Quale obiettivo kit con la Reflex? Cosa scegliere e perché

Dopo avere provato il vostro obiettivo “tuttofare”, dopo qualche tempo inizierete a notarne dei limiti. Siete dentro casa e volete fare una foto, ma in casa la luce è poca e tutte le foto che fate sono “vittima” di una grana chiamata “rumore”. Come fare ad evitarla? La soluzione anche in tal caso è semplice.

Acquistando un obiettivo a focale fissa

In questo cosa la scelta migliore è un 35mm o un 24mm. Vi consentirà di non avere necessità di ISO troppo elevati in interni, e quindi magicamente il Rumore sarà solo un ricordo. Inoltre, avendo questa lente un diaframma molto aperto, vi consentirà di avere foto con uno sfocato di qualità! Ma sopratutto vi consentirà di imparare ad usare la Profondità di Campo. Unito al “tuttofare” avrete un ottimo corredo di partenza, che sarà in grado di regalarvi molte soddisfazioni con una spesa contenuta. Inoltre avrete modo di valutare con calma i vostri successivi acquisti formando il vostro stile fotografico poco alla volta, senza fretta e senza sentirvi limitati da nulla. A seguire vi lasciamo qualche consiglio per l’acquisto di kit (proposti da Nikon, Canon, Sony) e obiettivo a focale fissa luminoso.

Canon SLR EOS 77D Fotocamera Digitale, Obiettivo EF-S 18-135 mm IS USM, Nero La messa a fuoco automatica di ultima generazione ti consente di ottenere una nitidezza decisiva laddove ti serve di più, sia con il mirino ottico, sia con il touch screen ad alta risoluzione

La nostra guida si conclude qui.