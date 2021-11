Bandai Namco ha annunciato il primo Temporary Store!

Tramite comunicato stampa, Bandai Namco Entertainment e Bandai Spirits hanno annunciato l’apertura del primo Temporary Store dedicato ai prodotti dell’azienda: scopriamo insieme tutti i dettagli

Se siete amanti dello shopping natalizio frenetico e votato all’oggettistica nerd, abbiamo ciò che fa per voi. Tramite comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato l’apertura del primo negozio fisico in Italia per la vendita di oggettistica, collezionismo e prodotti a tema videogiochi. Il Temporary Store sarà aperto a Milano, Ripa di Porta Ticinese 61, dall’1 dicembre alla Vigilia di Natale. Potrete visitarlo dalle 11 alle 20 dal lunedì alla domenica e sarà completamente brandizzato e vi permetterà, insieme al vostro portafoglio, di effettuare una full immersion con i prodotti dell’azienda giapponese. Nuovi prodotti, tante offerte e sconti esclusivi su videogiochi, figure collezionabili e gashapon.

Il negozio è pensato come un percorso esperienziale che guiderà i clienti e i visitatori attraverso il mondo di Bandai Namco nella sua totalità, toccando gran parte delle sue anime. Inoltre sarà ovviamente a tema natalizio, per chi si lascia incantare da questo magico periodo dell’anno. Il Temporary Store sarà diviso in quattro aree tematiche e specifiche, le vediamo insieme nel prossimo paragrafo.

Le quattro sale del Temporary Store di Bandai Namco

Come dicevamo, il negozio è diviso in quattro aree tematiche:

, saranno esposte tutte le nuove uscite di Bandai Namco Entertainment, potrete consultare il catalogo digitale dei giochi ed osservare il merchandise di Pac-Man poi acquistabile. Inoltre, Bandai Spirits avrà in esposizione e le migliori figure di Demon Slayer, One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia e moltro altro; Nella seconda sala , invece, impazzerà l’Ichiban Kuji , un instant win che mette in palio oggetti introvabili ed esclusivi. Per giocare vi basterà acquistare un biglietto e controllare a quale premio corrisponde. Saranno anche disponibili tre set esclusivi Amusement Ichiban Kuji che contengono solo figures di One Piece, My Hero Academia e Dragon Ball;

, invece, troverete i nonché con quattro postazioni dove provare su console next-gen titoli come Tales of Arise, Scarlet Nexus, Guilty Gear Strive e Little Nightmares II. Troverete inoltre l’attrazione principale del Temporary Store, ; Infine, nell‘ultima sala potrete… spendere soldi. Tantissime sono le offerte esclusive a disposizione dei fan, quindi non fatevi sfuggire l’occasione!

Il Temporary Store di Bandai Namco a Milano sarà aperto fino alla vigilia di Natale, il periodo perfetto per spendere soldi per gli altri e per noi stessi.