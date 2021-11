Huawei Black Friday: le offerte imperdibili

Inizia oggi il Black Friday di Huawei per tutti coloro che acquistano su Huawei Store, con speciali promozioni fino al 50% di sconto dedicate a tantissimi prodotti dell’ecosistema.

Quest’anno con una novità in più, il Deal of the Day, che propone sconti imperdibili validi unicamente per la giornata del 26 novembre. Inoltre, da oggi fino al 30 novembre sono disponibili numerosi sconti per acquistare pc, smartphone, monitor, device audio e wearable.

Huawei Black Friday: le offerte

Tra le offerte attive domani spicca il laptop HUAWEI MateBook 14. La versione con Intel Core i5 di decima generazione da 8+512GB è acquistabile su HUAWEI Store al prezzo minimo storico di 799,90€ anziché 1.099€ con un risparmio di 299,10€. Grazie al display FullView 2K con un rapporto schermo-corpo del 90% e formato 3:2, MateBook 14 permette di fruire di ogni contenuto con facilità. La gamma di colori sRGB del 100% garantisce immagini nitide e dettagliate e l’assenza di sfarfallio e una ridotta emissione di luce blu un’esperienza visiva sicura proteggendo gli occhi ed evitando un eccessivo affaticamento anche dopo un uso prolungato. Inoltre, lo schermo multi-touch ad alta precisione rappresenta un’interfaccia intuitiva dove selezionare, zoomare e scorrere usando le dita proprio come si fa con lo smartphone.

Imperdibili anche HUAWEI MateBook X Pro 2021, il laptop con Intel Core i7 di decima generazione e memoria da 16GB+512GB disponibile nella colorazione Emerald Green su HUAWEI Store al prezzo minimo storico di 1.299€ anziché 1.699€ con in regalo HUAWEI Mouse II e la custodia in pelle.

Il tablet HUAWEI MatePad 11 con Harmony OS (WiFi 6 e memoria da 64GB, versione esclusiva su HUAWEI Store) al prezzo minimo storico di 349,90€ anzichè 399,90€ con in omaggio HUAWEI Smart Magnetic Keyboard e HUAWEI M-Pencil di seconda generazione.

Gli sportivi non si lasceranno sfuggire lo smartwatch HUAWEI WATCH GT 2 nella versione Refined Gold in promozione a 129,90€ anziché 249,90€.

PC, monitor e tablet: il set up perfetto

Fino al 30 novembre, per quanto riguarda i tablet, HUAWEI MateBook D 15 (versione Intel Core i5 di decima generazione da 8+256GB) è in offerta a 549,00€ anziché 699,00€ con in regalo HUAWEI Mouse Swift. Dal sottile corpo in metallo, il laptop performante e ultra veloce è progettato per una massima portatilità, pesa soltanto 1,53kg e ha uno spessore di 16,9mm. Per chi desidera completare il proprio setup con un monitor wireless, può acquistare HUAWEI MateView con display da 28 pollici ad alta fedeltà cromatica a 549,90€ e il modello curvo con elevata frequenza di aggiornamento HUAWEI MateView GT 34″ Edizione Standard da 34 pollici a 399,90€, invece di 499,00€.

Portatili e leggeri, i tablet sono device versatili che si adattano alle esigenze di chi è sempre in movimento. Per lavorare, disegnare e scrivere, garantiscono performance al top anche in mobilità. In occasione del Black Friday HUAWEI MatePad Pro 12.6 (versione WiFi 8+256GB) è disponibile a 649,90€ con in regalo la HUAWEI M-Pencil di seconda generazione e la tastiera HUAWEI MatePad Pro 12.6 Smart Keyboard.

Huawei Black Friday: smartphone creativi

Le promozioni continuano anche per il mondo mobile e i due ultimi smartphone annunciati, HUAWEI nova 8i e HUAWEI nova 9. Con un impressionante rapporto schermo-corpo del 94,7%, HUAWEI nova 8i offre un’esperienza visiva totalmente immersiva adatta sia per la riproduzione di video sia per il gaming grazie al display borderless da 6,67 pollici. Fino al 30 novembre è acquistabile a 299,90€, invece di 349,00€, con inclusa la custodia protettiva.

Con uno sconto di 50€ HUAWEI nova 9 è disponibile a 449,90€ anziché 499,90, custodia protettiva inclusa. L’ultimo device ultra sottile e ultra leggero della serie nova di Huawei ha display OLED curvo, tecnologia di ricarica sicura e batteria di lunga durata. Pensato per le giovani generazioni, vanta un sistema di fotocamere avanzato con Ultra Vision Camera 50MP e numerose modalità video, tra cui riprese in 4K e Dual-View che permette di utilizzare contemporaneamente la camera posteriore e anteriore per realizzare video creativi.

Auricolari wireless per ogni occasione

Gli auricolari wireless sono diventati indispensabili per ascoltare musica e fare le chiamate in qualsiasi situazione. Per chi è abituato a portarli sempre con sé, al lavoro, in viaggio, durante una passeggiata può acquistare HUAWEI FreeBuds 4 con cancellazione attiva del rumore open-fit 2.0 a 99,90€ con ID Case e, allo stesso prezzo, sono disponibili anche HUAWEI FreeBuds Pro con cancellazione del rumore ottimizzata che interpreta l’ambiente circostante.

Wearable all’insegna del benessere

L’offerta di wearable per il Black Friday è molto ampia per accontentare i gusti e le tasche dei consumatori che cercano un device elegante, pratico e funzionale da portare al polso per monitorare costantemente il proprio benessere grazie a funzionalità sempre aggiornate.

Si parte con HUAWEI WATCH 3 Pro disponibile a 399,90€ nella versione Classic con cinturino in pelle marrone (Brown Leather Strap) e in regalo un cinturino extra. Non solo, chi acquista in questo periodo su Huawei Store HUAWEI Watch 3 Pro o HUAWEI Watch 3 otterrà anche 12 mesi di premium membership su Adidas Runtastic che offre un’ampia scelta di piani di allenamento e funzioni esclusive per raggiungere i propri obiettivi di fitness.

Al prezzo imbattibile di 59,90€ è in offerta HUAWEI Watch Fit New, sottile e leggero, personalizzabile con coloratissimi quadranti da abbinare all’outfit del giorno.

I fan della serie HUAWEI WATCH GT, mix di design e tecnologia, su Huawei Store troveranno numerosi modelli tra cui scegliere, diversi per materiali e stile. A 249,00€ è acquistabile HUAWEI Watch GT 3 da 46mm, modello Active Black, con in regalo HUAWEI Freebuds 4i, un cinturino extra e, solo su Huawei Store, anche un voucher Adidas Runtastic per 12 mesi di premium membership.

In offerta a 169,90€ con incluso un cinturino anche HUAWEI Watch GT 2 Pro (valore commerciale 299,90€) con quadrante in vetro zaffiro, perfetto per un allenamento professionale all’insegna dell’eleganza.

Huawei Black Friday: le offerte di AppGallery

Continuano anche le offerte di HUAWEI AppGallery, il terzo più grande marketplace di app al mondo proprietario di Huawei. Fino al 28 novembre è attiva una campagna promozionale dedicata a una serie di app. Gli utenti hanno l’opportunità di vincere non solo coupon di alcune delle migliori app disponibili, ma anche device come HUAWEI P40, HUAWEI Watch 3, HUAWEI Freebuds Pro e HUAWEI MatePad. Per partecipare è necessario accedere ad AppGallery ogni giorno e, con un solo clic, raccogliere i coupon gratuiti da riscattare tramite alcune app. Per aumentare le possibilità di vincita, è sufficiente condividere la pagina della campagna con gli amici così da accumulare sempre più punti. Per aggiudicarsi incredibili premi tra cui il nuovo smartphone HUAWEI nova 9, si può sfidare la fortuna con l’app Lucky Draw Wheel. Per scoprire le esclusive promozioni Black Friday visitare il sito.

Cosa ne pensate delle offerte di Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.