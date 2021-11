Black Friday: Nintendo ha svelato un nuovo bundle per Switch!

Tramite comunicato stampa, Nintendo ha svelato un nuovo bundle per la sua console ibrida, Nintendo Switch, in occasione del Black Friday di quest’anno: scopriamo insieme tutti i dettagli

Immancabile l’appuntamento con il Black Friday annuale, in cui tutte le aziende, dell’industria videoludica e non, danno il via ad una serie incredibile di sconti ed offerte. Anche Nintendo, ovviamente, non è stata da meno e a questo link trovate le migliori su Amazon. Tramite comunicato stampa, però, è stata la stessa azienda ad annunciare un nuovo bundle per Nintendo Switch in occasione del periodo più spendaccione dell’anno. Accendete i motori e tenete il piede ben saldo sull’acceleratore: è tempo di correre. Il nuovo bundle per Nintendo Switch include, oltre alla console, un codice download di Mario Kart 8 Deluxe e un abbonamento di tre mesi a Nintendo Switch Online.

Con le feste in arrivo, questo bundle è effettivamente un’ottima idea regalo per gli amici e le famiglie che cercano il divertimento sempre e ovunque. Con quasi 39 milioni di copie vendute in tutto il mondo, giocatori di tutte le età e di qualsiasi livello di abilità stanno già provando il divertimento delle gare in multiplayer con Mario Kart 8 Deluxe, in cui i personaggi più noti della serie Super Mario, quali Mario, Luigi, Peach, Yoshi e Bowser, gareggiano su circuiti ispirati al Regno dei Funghi, The Legend of Zelda, Animal Crossing e molti altri.

Il bundle di Nintendo Switch per il Black Friday è perfetto per le feste natalizie

Nintendo Switch Online, invece, è il servizio che oltre a permettere di giocare in multiplayer online con gli amici, vi garantisce l’accesso a una libreria di oltre 100 titoli NES e Super NES, di mantenere i dati al sicuro con il Cloud dei dati di salvataggio, usare l’app Nintendo Switch Online per comunicare e accedere offerte esclusive.

Il bundle di Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di Nintendo Switch Online che Nintendo ha annunciato per il Black Friday sarà disponibile fino ad esaurimento scorte, quindi in caso foste interessati dovete affrettarvi. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!