Recensione Scarlet Nexus: Brainpunk sì o no?

Il mondo dei videogames vive oramai all’insegna della contaminazione, al punto che è sempre più inusuale vedere una produzione esaurirsi all’interno della sola cornice ludica: che si parli di giocattoli, spin-off cartacei o serie in live action o animate, i percorsi seguita da brand vecchi e nuovi hanno visto aprirsi un ventaglio di possibilità inimmaginabili sino a qualche decennio fa. Un periodo oscuro, quello in questione, dato che tie-in era spesso sinonimo di produzioni raffazzonate e difficilmente degne di attenzione. Il trend, comunque, è cambiato considerevolmente, come dimostra anche il successo delle recenti iterazioni dello Strigo.

E tra coloro che hanno sempre saputo sfruttare a dovere questi crossover, non possiamo che annoverare gli sviluppatori giapponesi, veri maestri dello sconfinamento crossmediale, che hanno in Bandai Namco il più recente esponente di questo trend. In bilico tra animazione e videogioco, Scarlet Nexus sarà riuscito a portare avanti, con successo, questo desiderio di libertà? Scopriamolo assieme nella nostra recensione.

Un Estraneo alla porta

Vi avevamo già parlato, seppur in maniera superficiale, del setting di Scarlet Nexus, in occasione della nostra analisi dedicata alla demo del gioco, rilasciata qualche settimana fa. Quello che avevamo potuto constatare, nonostante la mole ludica sicuramente condensata, era un mondo futuristico di stampo Brainpunk sicuramente interessante, che ci aveva incuriosito e lasciato in sospeso, grazie ad una buona serie di interrogativi.

Ebbene, dopo aver trascorso circa una quarantina di ore in compagnia di Yuito e Kasane, i due protagonisti delle due stroyline, indipendenti ma destinate ad intrecciarsi in più punti, possiamo trarre le nostre brave conclusioni, anche se non sono proprio quelle che ci saremmo aspettati. Ma andiamo con ordine e facciamo prima un piccolo excursus, per inquadrare meglio l’ambientazione tratteggiata dal team nipponico.

Il gioco si svolge in un futuro alternativo, in cui il progresso tecnologico ha permesso di sviluppare una tecnologia in grado di sfruttare i poteri psichici di alcuni elementi, selezionati sin dalla più tenera età. Il tutto per dare vita alla Forza di Soppressione Estranei, meglio conosciuta come FSE, un gruppo militare demandato alla difesa del genere umano, minacciato (per l’appunto) dagli Estranei. Queste misteriose entità si nutrono di cervelli umani, ed hanno origine nella Fascia di Estinzione, uno strato di origini sconosciute che si trova al di sopra dell’atmosfera terrestre.

Nei panni dei due cadetti della FSE, Yuito e Kasane, ci imbarcheremo in un lungo viaggio, che ci porterà a scoprire complotti e tradimenti, subire dolorose perdite e, soprattutto, cercare di salvare il mondo da un futuro disastroso. Il tutto inizia sicuramente con il piede giusto, anche grazie ad una scrittura che, almeno nelle battute iniziali, non si perde troppo in fronzoli inutili, e sceglie consapevolmente di lanciare il giocatore nel bel mezzo dell’azione.

Purtroppo, però, è lo svolgimento generale dei due racconti a lasciare decisamente più interdetti, proprio a causa di una sceneggiatura a tratti davvero troppo ingenua ed elementare, incapace di introdurre a dovere i vari colpi di scena. Molto spesso, difatti, gli eventi sembrano susseguirsi in maniera automatica, quasi come se il giocatore non avesse alcun peso nell’economia della narrazione. È vero che, parlando di un action RPG, ci troviamo al cospetto di un titolo story driven, ma proprio per questo motivo è lecito aspettarsi un livello di scrittura volto a non far sentire il player un mero spettatore di situazioni che accadono perché sì.

Ed è un vero peccato, dato che le idee messe sul piatto da Scarlet Nexus toccano temi tutt’altro che banali, che spaziano dal controllo delle masse per mezzo dei media, passando per il razzismo e la discriminazione. Un mondo, quello in cui ci troviamo a vagare, che sotto la sua superficie a tratti perfetta, nasconde segreti oscuri, che avrebbero meritato di colpire con più efficacia lo stomaco e la psiche del giocatore.

Ehi, datemi una mano – Recensione Scarlet Nexus

Laddove la situazione ludica si risolleva sensibilmente è relativamente al puro gameplay, che ha nel combat system l’elemento di maggiore spicco, seppure anche esso sia fiaccato da qualche decisa imperfezione. Come già anticipato in fase di anteprima, il gioco si basa su di un approccio di stampo action, in cui è forte l’eredita della serie Tales of (non a caso gli sviluppatori sono i medesimi): i combattimenti avvengono in tempo reale, con Yuito che punterà tutto sugli scontri ravvicinati, mentre Kasane preferirà un approccio ranged.

Una sorta di mix tra Astral Chain (richiamato anche dall’estetica generale) ed un Devil May Cry, sebbene il meccanismo ideato dal team in forza a Bandai Namco non possa vantare lo stesso livello di precisione ed efficacia. Soprattutto usando Kasane, difatti, emerge una certa imprecisione delle varie collisioni, che porta talvolta a menare inutilmente il vuoto, come nel caso degli attacchi a mezzaria. Fortunatamente, almeno a livello di difficoltà standard, il titolo non è eccessivamente punitivo, e permette di rimediare senza troppi patemi a qualche colpo mancato. Se poi aveste bisogno di un aiuto, questi sono i nostri consigli per affrontare al meglio l’avventura.

L’aspetto più interessante delle fasi di lotta, comunque, è rappresentato dall’utilizzo dei poteri psichici in forza alla FSE: sia Kasane che Yuito, difatti, potranno sfruttare la propria capacità psicocinetica per scagliare i numerosissimi oggetti interattivi che impreziosiscono gli stage, dando vita a sequenze di combattimento che richiamano alla mente il Control di Remedy. Sarà inoltre possibile sfruttare anche le abilità dei nostri compagni di squadra, che oltre a combattere in maniera automatica al nostro fianco, ci permetteranno di ampliare il nostro parco mosse: attacchi elettrici o di fuoco, supervelocità, invisibilità e duplicazione, solo soltanto alcuni degli effetti che potremo abbinare alle nostre capacità, e starà a noi scegliere di volta in volta la strategia migliore per avere la meglio sugli Estranei.

Da un certo punto dell’avventura, inoltre, potremo combinare tra loro due o più effetti, dando vita a colpi sempre più spettacolari e letali. A completare il quadro delle possibilità offensive abbiamo il Brain Drive, uno stato che amplificherà attacco e difesa, a cui si aggiunge il Campo Neurale, una sorta di dimensiona parallela, in cui non potremo sostare per troppo tempo (pena il game over) e che amplificherà in modo impressionante le nostre capacità psichiche. Insomma, una sorta di attacco speciale da usare sempre al momento giusto.

Questione di feeling – Recensione Scarlet Nexus

È facile intuire, pertanto, come sia proprio questo il punto di forza di Scarlet Nexus, che nonostante un tasso di caoticità iniziale consistente, una volta che ci saremo impratichiti con tali meccaniche, saprà regalare scontri sempre avvincenti e frenetici, in cui non manca mai un pizzico di tatticismo. Ovviamente non manca un sistema di crescita del nostro personaggio, tramite una Mappa Neurale in odor di Sferografia, che ad ogni passaggio di livello ci permetterà di accrescere la nostra potenza. Laddove il gioco appare più sacrificato, invece, è sul fronte degli equipaggiamenti, invero presenti in quantità davvero risicata per fare la differenza in fatto di build.

Non si vive, comunque, di soli combattimenti, dato che al termine di ciascun capitolo avremo la possibilità di approfondire i legami di amicizia con i nostri compagni di squadra: tramite alcuni momenti in stile visual novel (con qualche piccola deriva più action) sarà possibile espandere il livello di affinità con i companion, così da aumentarne l’efficacia in battaglia ed ottenere anche attacchi secondari supplementari.

Saranno inoltre sezioni indispensabili per sviscerare le varie personalità che, seppur molto stereotipate, non risparmieranno qualche sorpresa di caratterizzazione. Tralasciabili, invece, le varie missioni secondarie che potremo sbloccare nel corso della main quest, che si tradurranno quasi sempre in piccoli task da raggiungere in combattimento, e che ci ricompenseranno con oggetti che potremo reperire facilmente anche tramite lo shop presente nei vari checkpoint.

Povero mondo – Recensione Scarlet Nexus

La natura crossgenerazionale della produzione Bandai Namco è evidente, così come il budget non certo stellare messo a disposizione del team di sviluppo. Questo si traduce in un comparto tecnico non certo all’avanguardia (anche su Series X, dove abbiamo fatto la nostra prova), in cui spicca in negativo la natura decisamente grezza dei vari ambienti di gioco. Caratterizzati da una modellazione generale ampiamente sotto tono, oltre che fiaccati da texture non sempre eccellenti e da un marcato pop up, i vari livelli peccano anche sul versante del puro design, che si tradurrà in un serie pressoché infinita di semplici corridoi, con l’esplorazione ridotta ai minimi termini.

Evidente anche il riciclo di asset e geometrie, con pochissimi stage che saranno in grado di colpire l’attenzione del giocatore. Ciò che salva il quadro visivo generale, pertanto, è lo stile della produzione, che seppure prendendo spunto da altri lavori (pensiamo a Ghost in the Shell ed Evangelion, oltre al già citato Astral Chain), riesce a mettere una pezza alle pecche appena evidenziate.

I livelli produttivi maggiori, pertanto, sono da ritrovare nel character design di mostri e personaggi, dotati di una personalità e di una cura realizzativa sicuramente maggiori del resto. Peccato per quasi totale assenza di cinematiche, sacrificate sull’altare di schermate statiche, sicuramente ben realizzate, ma non certo in grado di stupire allo stesso modo. Ottimo senza riserve, invece, il comparto audio, che tra doppiaggio eccellente (sia in giapponese che in inglese) ed una colonna sonora mai invadente ed efficace, saprà deliziare le orecchie dei giocatori. Il tutto, inoltre, è ottimamente sottotitolato nella nostra lingua, che non fa mai male.

A mente fredda

Giunti in chiusura di recensione la domanda nasce spontanea: ci è piaciuto questo Scarlet Nexus? La domanda, per quanto banale, non ha però una risposta altrettanto semplice. Se da un lato la produzione Bandai Namco ha dimostrato di avere delle discrete intuizioni da mettere sul piatto (pensiamo a setting e combat system), dall’altro si perde in qualche ingenuità di troppo, proponendo una sceneggiatura non sempre efficace ed una gestione degli scontri a tratti confusionaria.

Quello che resta, dopo aver concluso gli archi narrativi di Yuito e Kasane, è un mondo di gioco sicuramente interessante, che ci auguriamo possa presentarsi in forma più smagliante in caso di eventuale seguito (restano ancora alcuni interrogativi da chiarire). Sicuramente parliamo di un gioco onesto e dal buonissimo potenziale, che paga soltanto lo scotto di un budget produttivo non certo da primo della classe, ma che sotto la sua ruvidezza nasconde comunque un’anima ben definita.

Con questo si chiude la nostra analisi di questo peculiare action RPG nipponico, pertanto non ci resta altro da fare che invitarvi a condividere le vostre impressioni grazie alla sezione dei commenti, qua su tuttoteK. Se poi avete in mente di acquistarlo, magari a prezzo scontato, l’invito è quello di dare un’occhiata anche sulle pagine di Instant Gaming.

