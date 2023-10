Piccoli Brividi: in programma una nuova stagione?

Il produttore Conor Welch spera nell’annuncio di una seconda stagione della serie Piccoli Brividi. Targata Disney+, ecco i dettagli.

La prima stagione della serie tv Piccoli Brividi è pronta a debuttare sulla nota piattaforma Disney+ il prossimo 13 ottobre. Attesa dai fan più affezionati ai romanzi horror di R.L. Stine; il noto produttore Conor Welch ha espresso il desiderio di un rinnovo per una seconda stagione. Ecco di seguito le sue parole:

Siamo stati molto fortunati con il cast che siamo riusciti a mettere insieme per questa serie. Questi cinque giovani attori, hanno trovato immediatamente una chimica e sono stati in grado di giocare con le dinamiche naturali e organiche che avevano all’interno del gruppo. La nostra speranza è di seguire questo gruppo per molte, molte altre stagioni e molti, molti altri episodi a venire. Perché abbiamo a disposizione tutti i libri del canone e c’è ancora molto da raccontare

Ecco di seguito il trailer ufficiale della serie tv horror per ragazzi!

Piccoli Brividi: tutto quello che sappiamo sulla stagione in arrivo

Serie tv disponibile su Disney+ prodotta assieme a Sony Pictures; debutterà nell’ambito della collezione Halloween della nota piattaforma. I 10 episodi della serie, tesseranno i fili della trama su cinque dei più popolari libri della saga, ovvero, Foto dal futuro, La maschera maledetta, La pendola del destino, Vendetta strisciante e Il pupazzo parlante.

Nel corso degli episodi, cinque liceali prenderanno parte ad un viaggio all’interno di un mondo fatto di mistero e suspense, con l’obiettivo di indagare sulla tragica scomparsa (avvenuta tre decenni prima), di un adolescente di nome Harold Biddle. Oscuri segreti del passato busseranno alla loro porta.

Nell’attesa dell’arrivo di Piccoli Brividi, ecco come risparmiare sull’abbonamento annuale di Disney+. Seguite quanto riportato in questo precedente articolo!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.