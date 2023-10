Nuovi dissipatori All-in-One di CORSAIR con schermo LCD compatibili con iCUE LINK

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova serie, iCUE LINK LCD Series ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

I dissipatori CORSAIR iCUE LINK H100i LCD, H150i LCD, H170i LCD e il modulo schermo iCUE LINK AIO LCD sono disponibili in preordine sul negozio online CORSAIR e saranno presto reperibili presso la vasta rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR in tutto il mondo.

Questi dissipatori combinano due delle funzionalità più amate di CORSAIR: un display LCD straordinario e la potente facilità di utilizzo della tecnologia iCUE LINK, creando componenti unici sia per l’estetica che per la praticità.

Al contrario, i dissipatori CORSAIR che non sono compatibili con l’ecosistema iCUE LINK, tra cui i modelli PRO, ELITE ed ELITE CAPELLIX, non possono essere utilizzati con il nuovo modulo schermo iCUE LINK AIO LCD.

In aggiunta, oggi è stato introdotto il molto atteso modulo schermo autonomo iCUE LINK AIO LCD , che consente agli utenti in possesso dei primi modelli iCUE LINK di aggiornare facilmente il loro dissipatore e a rricchire il sistema con un display LCD accattivante .

Questa caratteristica offre agli appassionati numerose possibilità di esprimere la propria individualità in vari modi. Per esempio, è possibile visualizzare il logo del proprio team di eSport preferito, riprodurre GIF o mostrare meme, sfruttando la straordinaria profondità di colore Truecolor a 24 bit.

Inoltre, offrono prestazioni di raffreddamento affidabili grazie all’utilizzo di una piastra in rame con flusso ripartito, che garantisce una dissipazione efficiente del calore, perfino per le CPU più esigenti, assicurando un funzionamento ottimale in ogni situazione.

