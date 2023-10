Disney Plus: clamorosa offerta sull’abbonamento annuale!

Scopriamo insieme, in queste poche righe, qual è l’ultima grande offerta sull’abbonamento annuale di Disney Plus: attenzione però, perché questa ha scadenza breve

Dal mese di novembre che sta per entrare, anche gli abbonamenti di Disney Plus cambiano radicalmente, e non soltanto con un aumento (fisiologico, considerando il mercato odierno) di prezzo. Cambiano le metrature e vengono introdotti gli abbonamenti Standard con gli Ads, decisamente più economici, ma anche “inficiati”, se così si può dire effettivamente, dall’incombenza delle pubblicità. Fino al 31 ottobre potrete soltanto acquistare l’attuale piano di abbonamento disponibile, senza nessuna modifica particolare. E anzi, se vi spicciate, potete anche far incetta di un’offerta decisamente accattivante messa in campo dall’azienda.

Disney Plus: ottima offerta per l’abbonamento annuale, da qui al 31 ottobre!

Fino al 31 ottobre sarà infatti possibile acquistare l’abbonamento annuale di Disney Plus al prezzi di soli otto mesi dell’abbonamento annuale disponibile dall’1 novembre. Ciò vuol dire che se rinnoverete il vostro abbonamento a Disney Plus da qui al 31 ottobre, spenderete anche meno di quanto fareste acquistando 8 mesi di abbonamento Premium dall’1 novembre 2023.

Concettualmente, dunque, con questa opzione andreste a spendere, acquistando ora il vostro abbonamento annuale di Disney Plus, 7,50€ al mese contro gli 11,90€ al mese necessari da novembre 2023. Attenzione: l’abbonamento si rinnoverà poi, alla scadenza, al prezzo Premium annuale (attualmente di 119,90€ in Italia), a meno che non scegliate di disdirlo prima del termine dei 12 mesi o non scegliate un altro piano di abbonamento. Quest’offerta è valida esclusivamente per tutti i consumatori che attualmente non possiedono un abbonamento a Disney Plus.

Se siete dunque nuovi consumatori e volete approfittare di un’offerta vantaggiosa per l’abbonamento annuale a Disney Plus, vi consigliamo di approfittarne da qui al prossimo 31 ottobre. Fateci sapere che cosa ne pensate di quest’offerta qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

