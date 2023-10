Il Conte di Montecristo: la prima foto ufficiale di Sam Claflin

L‘attore Sam Claflin immortalato nella prima foto ufficiale de Il Conte di Montecristo. Serie tv diretta dal regista premio Oscar Billie August

Palomar ha diffuso in anteprima la prima foto ufficiale con il noto attore Sam Claflin sul set de Il Conte di Montecristo. Attore britannico affascinante di grande successo grazie ai ruoli in Pirati dei Caraibi e Hunger Games; questa volta ha dovuto vestire i panni più impegnativi del iconico personaggio Edmond Dantes.

Ben 8 imperdibili episodi diretti dal regista danese Billie August (Pelle alla conquista del mondo, Palma d’Oro a Cannes e Oscar per il miglior film straniero). Tratto dal noto romanzo di Alexandre Dumas; la serie vanta di un approccio più moderno e sensibile alla trama, senza dimenticare il rispetto profondo negli aspetti emotivi e psicologici affrontati nella storia. Scopriamo di seguito la prima immagine catturata.

Il Conte di Montecristo: tutto quello che sappiamo sulla serie con Sam Claflin

Sam Claflin cammina a testa alta nel ruolo reso iconico dalla penna di Alexander Dumas. Nato da uno dei romanzi più popolari della letteratura francese; la serie Il Conte di Montecristo sarà contraddistinta per il prezioso e minuzioso lavoro racchiuso.

Dotato di una grande collaborazione e produzione internazionale tra Palomar, Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights e Entourage; la serie si segna come obiettivo la voglia di trasporre un grande classico verso le giovani generazioni, in modo da far brillare i grandi talenti ed emozioni. A catturare l’attenzione sarà maggiormente la voglia di sottolineare il punto di vista femminile, tra tutti quello della giovane Haydé, conferendo così un tocco di modernità al racconto: non più la schiava timorosa ma una giovane donna coraggiosa.

Oltre Claflin, la serie si avvalora di un cast d’eccellenza internazionale come: Ana Girardot; Mikkel Boe Følsgaard; Blake Ritson, Karla-Simone Spence; assieme ai nomi italiani di Michele Riondino; Lino Guanciale; Gabriella Pession e Nicolas Maupas . Le riprese degli 8 episodi continueranno in Francia, Italia e Malta fino a metà dicembre.

