Recensione LEGO Bricktales (Nintendo Switch): “Woo-hoo!”

Un cerchio che si chiude a colpi di mattoncini: scoprite nella nostra recensione come Bricktales riassume tutta l’essenza del gioco coi LEGO

Quella di LIVE A LIVE è stata solo la prima recensione in trasferta per il sottoscritto, a cui ne è seguita una con un po’ più di amaro in bocca: dopo il fiasco di Brawls, siamo qui per parlare con toni decisamente diversi di LEGO Bricktales. E se la biografia di chi vi scrive parla così bene della serie animata DuckTales, capirete anche voi che questo gioco avrà pur dovuto fare qualcosa di buono per meritarsi una citazione simile nel titolo in cima. Siamo felici di rassicurarvi. Se vedere il coraggioso esperimento della tedesca ClockStone Software (edito da Thunderful Publishing) fare capolino nel Nintendo Direct vi ha dato una buona impressione, la vostra fiducia è ben riposta.

Ogni esperienza videoludica dedicata ai mattoncini danesi rispecchia prevalentemente uno degli aspetti a cui è associato il lucrativo marchio. Da una parte abbiamo il puro fanservice delle licenze, che come ci dimostra LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker non sembrano invecchiare davvero mai. Dall’altra troviamo LEGO Worlds, dedicato ad un quadro più generale su chi ama costruire un po’ quello che capita. Se però volete qualcosa di più cerebrale ed amate la perizia architettonica vista nel brillante talent show LEGO Masters, sapete già dove aprire il portafogli.

Una scusa tira l’altra

Non aspettatevi una storia pretenziosa (o più semplicemente ambiziosa) da LEGO Bricktales: a discapito del nome, non è la vena narrativa ciò di cui tesseremo le lodi in fase di recensione. Se la filosofia di The LEGO Movie (che vi consigliamo caldamente di recuperare, se non l’avete mai visto) ci ha insegnato qualcosa, è che svuotare la mente è il modo migliore per scatenare la propria creatività. E non c’è nulla di più astratto della prima scena del gioco. Una lettera giunge nella nostra buca, in un vuoto senza sfondi o altro. Il nostro avatar, privo di nome e personalizzabile al solo scopo di cambiarne l’aspetto, riceve un invito dal “Nonno”.

Lo scienziato, preso com’è dai suoi esperimenti, ha bisogno del nostro aiuto, e ben presto si scopre che la nostra utilità va ben oltre l’umile richiesta iniziale. Dopo aver salvato il robottino Rusty (una lusinghiera imitazione di Wheatley da Portal 2, a nostro avviso), ci viene ricordato che il parco di nostro nonno sta per chiudere i battenti. I fondi stanziati dal comune infatti non possono coprire gli esperimenti sui portali interdimensionali (sospettosamente simili a quello di LEGO Dimensions) a oltranza, specie con il degrado a cui si è ridotto il posto. Starà a noi riuscirci… esplorando i vari, meravigliosi diorami in cui troveremo ad attenderci un enigma dietro l’altro.

“Non ci sono istruzioni, devi generarle nella tua mente” – Recensione LEGO Bricktales

Se vi aspettate dell’avventura, chiariamo subito una cosa: LEGO Bricktales è, prima di ogni altra cosa, un puzzle game. Il loop di gameplay, se volete subito un’idea generale, è l’idea che si cela dietro Lemmings (o, per i più giovani, Mario vs. Donkey Kong 2: La marcia dei Minimario e seguiti analoghi). Si pianifica un percorso da attraversare, per poi simulare la solidità della struttura. Non è un platformer, quindi non aspettatevi di bypassare il tutto mettendo piattaforme in aria. Correre e saltare non sono opzioni. L’esplorazione dell’overworld, diviso in tanti piccoli diorami, dipende proprio dalle strutture che ripareremo, rinforzeremo o creeremo da zero.

Dunque il gameplay si basa sull’alternanza tra fasi in cui esplorare il mondo di gioco ed altre in cui costruire. Il tutorial iniziale nel laboratorio del nonno ci mette di fronte ad uno schema di comandi non sempre semplice ed intuitivo, ma funzionale. Onore al merito: replicare su schermo l’incastro e il posizionamento dei mattoncini reali non è mai stato semplice, da LEGO Racers a LEGO Worlds. Tuttavia, una volta creati i primi ponti, emerge da subito la sfida del gioco. Ogni enigma ha più possibili soluzioni, proprio perché la fisica riveste un ruolo vitale. Di colpo, rivedere la puntata di LEGO Masters con la mitica “prova del ponte” si dimostrerà utile.

Strega comanda dolor – Recensione LEGO Bricktales

Chiariamo subito una cosa: in fatto di comandi, potreste avere due esperienze non solo diverse, ma persino diametralmente opposte. Con LEGO Brawls abbiamo parlato di un’anima marcatamente mobile dietro i vari input, e sebbene lo stesso discorso valga (più o meno) anche qui, lo si può intendere in un’accezione quanto mai positiva. Il nostro scrutinio del gioco è partito in modalità fissa, il che non ci ha dato alcun problema durante le fasi esplorative. I grattacapi, però, sono sorti non appena abbiamo dovuto costruire qualcosa. La maggior parte dei fastidi che il gioco può generare si trova tutta qui.

Lo schema dei controlli è soggetto all’occasionale imprecisione, ma questo lo abbiamo già chiarito nella precedente sezione. Tuttavia, la complessità dei rompicapi a nostra disposizione aumenta in maniera esponenziale ogniqualvolta il mattoncino di turno decide di collocarsi di una riga più avanti o indietro (o sopra, o sotto) a seconda dello strato che si para tra noi e il posizionamento specifico a cui miravamo. Avendo visto i tutorial, abbiamo voluto testare al volo i controlli del touch screen in modalità portatile appena prima di concludere la stesura della recensione. Avremmo dovuto farlo subito: si tratta quasi di due giochi diversi, in pratica.

L’incastro degli elementi – Recensione LEGO Bricktales

Dopo i primi puzzle, semplici (la costruzione di una scala) o ostici (l’edificazione di un sostegno per una piattaforma) che fossero, è emersa una insospettabile profondità anche per l’esplorazione dell’overworld. Il parco fa da hub principale per l’accesso ai vari mondi, nei quali le varie mosse a nostra disposizione andranno gradualmente ad ampliarsi. In un nuovo scenario possiamo aspettarci sia di trovare una nuova abilità per Rusty, come ad esempio uno schianto a terra per distruggere i vari ostacoli, sia di ottenere un oggetto per l’esplorazione. Quest’ultimo, contrariamente agli upgrade per Rusty, è di norma sensibile al contesto e come tale si può usare solo in alcuni casi.

In pura tradizione LEGO, i mondi presentano anche la possibilità di rivisitarli per mirare all’ambito 100%. La longevità di questo titolo ne beneficia enormemente, che si tratti di scrigni segreti in cui ottenere un po’ della valuta locale o di negozi in cui spenderla. È infatti in questo modo che si possono sbloccare i vari elementi estetici con cui personalizzare il proprio avatar senza nome. Non sarebbe nemmeno un gioco LEGO se non ci fosse una modalità libera, e stavolta non si parla solo di gestire l’attrazione del parco che segue ogni corrispettivo mondo.

“Viva la libertà, (viva) la libertà” – Recensione LEGO Bricktales

Parlando di completismo, il gioco inizia davvero a premere sull’acceleratore non appena ci si parla della modalità libera in sé. Ben presto, infatti, diventa possibile modificare le proprie strutture in due modi. Se volete perfezionare quanto avete fatto in precedenza, nulla vi vieta di ricreare il ponte o la scala (o il mezzo di trasporto, a seconda dei casi) avvalendovi degli stessi strumenti limitati con cui vi siete dati da fare in precedenza. In caso contrario, però, la modalità libera è quel che cercate. La tavolozza in questo caso passa a una selezione infinita di quegli stessi componenti fino a poco tempo prima limitati in numero.

In aggiunta a questo, potrete anche disporre di altri mattoncini, stavolta più “classici”… più o meno. Al di là dei consueti 1×2, 2×2 e simili, scoprirete che nei negozi gestiti da Boo (da non confondersi con l’omonimo spettro di Super Mario) oltre a comprare indumenti per cambiare il vostro aspetto potrete sbloccare anche altri colori per i mattoncini generici da usare in modalità libera. Non solo: ottenendo non meno di 100 unità per la valuta locale di ogni mondo potrete ambire anche all’intero campionario di elementi che avete utilizzato in tutti gli altri puzzle di un dato mondo. Terraformare il mondo a briglie sciolte o ampliare l’utilizzo di uno stesso tema: la scelta sulle infrastrutture spetta solo a voi.

“Io sono un Mastro Costruttore” – Recensione LEGO Bricktales

L’analisi tecnica del gioco, partendo dall’aspetto grafico, non può che riassumersi con tre parole: “less is more”. L’adagio minimalista, traducibile come “di meno è di più”, qui calza a pennello. I diorami, astratti nella loro sospensione nel vuoto, sono al contempo realizzati interamente con mattoncini LEGO, mantenendo i movimenti simil-stop motion visti anche nel sopracitato The LEGO Movie. Il risultato è prevedibilmente efficace, sebbene il framerate su Nintendo Switch si sia rivelato più singhiozzante di quanto avremmo voluto. Un peccato, visto quanto l’ambizione viene altrimenti ripagata due volte su tre.

Del sonoro, invece, non ci si può proprio lamentare. Sebbene gli enigmi più duri ci abbiano sottoposto alla ripetizione dei brani quanto basta da farcene rendere conto, Maximilian Stroka è riuscito nell’impresa di impedire che uno solo di essi venisse a noia. Il risultante accompagnamento riempie ogni scenario di impeccabile atmosfera: il secondo mondo, ad esempio, vanta il tema desertico più ipnotico che abbiamo mai sentito. Questo sound ben si sposa a un’esperienza di gioco capace solo di frustrare i giocatori più frettolosi. Bisogna sorseggiare questa piccola perla come un buon vino, e lasciarsi trasportare dal ritmo pacato degli enigmi.

Considerazioni conclusive

Definire LEGO Bricktales come l’esperienza videoludica definitiva per gli amanti dei mattoncini è impossibile: dipende tanto dal tipo di fan che siete. Se amate il brand LEGO per il gameplay a cui sono associate le trasposizioni videoludiche di altre IP, non è questo il gioco che fa per voi. Nel caso invece in LEGO Worlds abbiate trovato il compromesso perfetto tra azione e costruzione libera, similarmente non sarà questo titolo ad usurparne il trono. Se però dei mattoncini, e intendiamo quelli fisici, amate la calma serafica che solo il montaggio fedele alle istruzioni vi può dare, forse abbiamo trovato la vostra isola felice. Anzi, di sicuro.

Per trenta euro, un puzzle game potrebbe non essere esattamente un acquisto imprescindibile per tutti, specie visto che anche per gli standard del suo genere potrebbe non rispondere alle esigenze dell’intera nicchia. Ciò che il gioco si promette di fare, framerate e controlli (in minima parte) ostici permettendo, lo fa alla grande. Forse è il messaggio misto dei vari enigmi a risultare fuorviante: abbiamo più modi per risolvere un puzzle, ma (inizialmente) limitandoci ai mattoncini che il gioco stesso ci fornisce. Se però avete maneggiato abbastanza libretti di istruzioni da riassemblare i blocchi di ogni set per ottenerne le classiche costruzioni alternative, non solo avrete già la risposta. Probabilmente, starete già scaricando il gioco stesso.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per leggere altre recensioni ed avere tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica e non solo. Per i vostri bisogni da gamer, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.