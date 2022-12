Metal Gear Solid: un rumor che parla di remake

Una delle saghe videoludiche più interessanti ed avvincenti è senza dubbio quella di Metal Gear Solid che, pare, potrebbe essere sulla via del remake

A quanto pare una delle saghe più iconiche della Konami, assieme a Silent Hill, sembra voler proseguire sulla via del rifacimento stando agli ultimi rumor apparsi in rete. La creatura per eccellenza del geniale Hideo Kojima, ovvero Metal Gear Solid, è stata di recente al centro di molte teorie e speranze riguardo ad un remake del capitolo per la prima PlayStation. Che sia arrivato il momento buono visto che siamo vicinissimi ai Game Awards 2022? Cerchiamo di capirci qualcosa!

Metal Gear Solid: notizie sul remake dalla Spagna

Pare che le ultime news riguardo ad un remake di Metal Gear Solid per PS5 provengano dal sito spagnolo AreaJugones, quindi in caso prendetevela con loro se non ci sarà un annuncio ai Game Awards 2022, mentre altri portali indicano come sia il terzo capitolo, Snake Eater, ad essere stato rifatto.

Ad ogni modo il sito iberico ha ricordato come il progetto della celeberrima saga sia in cantiere oramai da anni e, al pari di Demon’s Soul, si vogliono riportare i fasti della prima PlayStation su PS5. Ovviamente è sempre AreaJugones a “tirare il sasso e nascondere la mano” poiché ha dichiarato che si tratta pur sempre di un rumor perciò non c’è niente di sicuro, tanto meno il suo annuncio ai Game Awards 2022!

In ogni caso si spera sempre per il meglio perché, mentre alcune saghe come quella di Spyro hanno vissuto un ritorno fiammante, altre, come quella del buon Sir Daniel Fortesque di MediEvil, non sono andate proprio per il verso giusto. Insomma, a questo punto ci aspettiamo un annuncio shock dell’ultimo secondo ai TGA oppure dello stesso Kojima riguardo alle avventure di Snake.

In ogni caso si spera sempre per il meglio perché, mentre alcune saghe come quella di Spyro hanno vissuto un ritorno fiammante, altre, come quella del buon Sir Daniel Fortesque di MediEvil, non sono andate proprio per il verso giusto. Insomma, a questo punto ci aspettiamo un annuncio shock dell'ultimo secondo ai TGA oppure dello stesso Kojima riguardo alle avventure di Snake.