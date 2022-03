Recensione Syberia: The World Before, una grande eredità

Eccoci qua, dopo tanta attesa: contro ogni pronostico, con questa recensione andremo ad analizzare nel dettaglio ogni aspetto di Syberia: The World Before, ultima opera dello studio Microïds e dell’ormai defunto Benoît Sokal. Riuscirà quest’avventura a soddisfare le nostre aspettative?

Se avessero avessero detto, nel lontano 2004, che la serie di Syberia non era ancora finita e che aveva ancora qualcosa da raccontare, probabilmente nessuno di noi fan ci avrebbe creduto. E invece, contro ogni pronostico, eccoci qui: ben 18 anni dopo ci ritroviamo infatti tra le mani non uno, ma ben due sequel che ampliano la storia di Kate Walker. Anche se ormai Hans Voralberg ce lo siamo lasciati alle spalle dopo averlo aiutato ad esaudire il suo sogno, il suo genio e la sua eredità continuano ad accompagnarci anche successivamente, nei luoghi e nei personaggi che incontriamo.

Se con il terzo capitolo, uscito nel 2017, in molti hanno avuto qualcosa da ridire su diversi aspetti del gioco (non tanto sulla storia quanto sugli aspetti tecnici e ludici del titolo). con Syberia: The World Before, che andremo ad analizzare in questa recensione, il team francese di Microïds ha continuato comunque a seguire la stessa strada, attuando alcuni cambiamenti qua e là per cercare di offrire un’esperienza di gioco migliore. Riuscirà quindi Syberia a soddisfare le nostre aspettative? Ma, soprattutto, ce la farà a reggere il peso dell’eredità del compianto Benoît Sokal?

Un mondo da meraviglia

Prima di iniziare la recensione di Syberia: The World Before, facciamo una sintesi di quanto successo nelle puntate precedenti. In Syberia 1 e 2, prendiamo i panni di Kate Walker, una giovane avvocatessa di New York incaricata di occuparsi dell’acquisizione della Fabbrica Voralberg e che, dopo aver scoperto dell’esistenza di un legittimo erede situato da qualche parte nel mondo, si metterà alla sua ricerca. Durante il viaggio, con l’aiuto dell’automa Oscar, Kate ripercorrerà gli stessi passi compiuti tempo addietro da Hans, scoprendo tutte le sue incredibili invenzioni basate sugli automi.

Dopo aver attraversato tutte l’Europa ed essere arrivata nelle lontane regioni della Siberia, Kate Walker finalmente troverà Hans Voralberg. Anziché farsi dare il permesso per le cessione dell’azienda, Kate deciderà di fare ciò di più inaspettato: tramite l’aiuto dell’automa Oscar e della locomotiva costruita dallo stesso Hans, aiuterà quest’ultimo, ormai ultraottantenne, a esaudire il suo ultimo sogno, ovvero trovare gli ultimi mammuth rimasti sulla terra, presumibilmente nascosti nella fantomatica isola di Syberia.

Con il terzo capitolo, pubblicato ben 13 anni dopo il secondo, troviamo un importante cambio di rotta. Oltre alla nuove impostazione ludica e al nuovo comparto tecnico (entrambi ammodernati), troveremo anche un nuovo tipo di storia. Dopo aver accompagnato l’amico Hans, Kate si farà salvare la vita dalla già nota tribù degli Youkol, e deciderà di conseguenza di aiutarli nella loro migrazione rituale. Sullo sfondo, troveremo un contesto più drammatico rispetto ai capitoli precedenti: viene affrontato infatti il tema del razzismo che la tribù è costretta a subire, da parte di un gruppo di militari russi che vogliono che diventino un “popolo civile”.

E adesso, che succede? – Recensione Syberia: The World Before

Questo quarto capitolo inizia proprio da dove ci eravamo fermati: Kate è riuscita ad aiutare gli Youkol nella loro traversata, ma a caro prezzo. È stata infatti catturata dal gruppo militare neofascista russo e costretta a lavori forzati in una miniera di sale nella Taiga russa (l’anno è il 2004). Con lei la compagna di cella Katiusha, con cui crea fin da subito un legame affettivo importante, e il cuore di Oscar, ultimo lascito delle invenzioni di Hans, recuperato dopo averlo sottratto alle guardie. Si tratta di un’inizio molto drammatico, con un susseguirsi di vicende che la porteranno a decidere di scappare insieme alla sua compagna di cella.

Tutto molto toccante, però chi avrà anche solo avviato il gioco una volta sola sa che l’inizio non è proprio questo. Ci troviamo nella fittizia cittadina di Vaghen, nel 1937, e prendiamo i panni di Dana Roze, una giovane ragazza con una promettente carriera da pianista ancora da coltivare, il cui primo passo sarà suonare per il concerto primaverile nella piazza principale della città. Dopo aver visto il notevole spettacolo generato dagli automi all’esecuzione della melodia, scopriremo ben presto che la carriera e la vita di Dana e della sua famiglia incontreranno molte difficoltà, a causa del clima di odio razziale promosso dalla cosiddetta Ombra Bruna (gruppo politico fittizio che richiama fortemente l’NSDAP) all’alba della Seconda Guerra Mondiale.

Questa narrazione, per quanto completamente diversa nell’impostazione rispetto al passato, mantiene i tratti caratteristici dei Syberia. Oltre a un procedere degli eventi molto drammatico (cosa che avevamo già cominciato a vedere a partire da Syberia 3), l’atmosfera quasi fiabesca che accompagna tutte le principali invenzioni di Voralberg è ben presente: ogni volta che vedremo un automa o qualcosa di simile, avremo lo stesso senso di meraviglia che avevamo nei precedenti capitoli. Le due storie inoltre sono ben narrate, con un ottima alternanza tra le due protagoniste: i collegamenti che accomunano le due storie (oltre alla forte somiglianza fisica di Kate e Dana, cosa notata anche da Katiusha) sono inoltre tutti spunti interessantissimi da scoprire.

Far funzionare gli automi – Recensione Syberia: The World Before

Appurato quindi che la storia e l’ambientazione vengono promosse a pieni voti (aiutati anche da una colonna sonora magistrale composta da Inon Zur), c’è da analizzare anche l’aspetto ludico. In questo caso, possiamo notare in questa recensione come Syberia: The World Before si discosti dal classico modello punta e clicca proprio dei primi due capitoli, per avvicinarsi di più al paradigma delle avventure grafiche moderne.

Niente più enigmi complicati e difficili da risolvere: al loro posto troveremo, per esempio, scelte di dialogo, che possono modificare l’esito di una conversazione o di alcuni eventi. Oppure possiamo trovare scenari esplorabili con alcune missioni secondarie che ci possono aiutare ad approfondire alcuni aspetti legati al mondo di gioco e all’ambiente circostante. Queste ultime però, per quanto siano sempre interessanti e mai troppo invasive, possono stridere con il ritmo del racconto: basti pensare anche solo alla primissima parte del gioco, in cui Dana deve dirigersi urgentemente alla piazza centrale di Vaghen, ma che può tranquillamente perdere tempo a conversare con il libraio nel vicolo.

Controllo della tecnica – Recensione Syberia: The World Before

Sull’aspetto tecnico vien normale prestare particolarmente attenzione, dopo il tentativo non troppo ben riuscito di Syberia 3. Infatti, oltre all’aspetto grafico in linea con gli standard delle produzioni non ad alto budget, in molti hanno criticato anche la resa poco funzionale dell’ambiente 3D, in cui risultavano scomode principalmente la gestione della telecamera e il movimento della protagonista. In questo caso, si è tentato di correggere il tiro, con alcuni cambiamenti abbastanza importanti ma comunque indispensabili per ottenere un buon risultato.

C’è da dire innanzitutto che la telecamera controllabile e libera è stata sostituita da una telecamera fissa, che segue il personaggio in base ai suoi spostamenti. Ciò quindi risolve quasi del tutto il primo dei problemi sopracitati, se non fosse che può capitare che avvengano degli stacchi abbastanza fastidiosi e non voluti.

Se invece guardiamo la grafica nel suo insieme, possiamo trovare un titolo tecnicamente più rifinito rispetto al predecessore, con però le stesse limitazioni. In termini di “potenza” grafica infatti non siamo a livelli molto alti, ma non glie ne facciamo una colpa: come già detto, i costi di produzione non sono quelli di un progetto ad alto budget, e non ci si può aspettare la stessa cura posta nei giochi tripla A. Anche perché, facendo attenzione più allo stile grafico, ci troviamo davanti a un risultato che fa egregiamente il suo lavoro, ovvero quello di trasportarci nelle atmosfere simil-steampunk che ci hanno da sempre appassionato.

Conclusioni e verdetto

Inutile girarci intorno ulteriormente: Syberia: The World Before è una bellissima e riuscitissima lettera d’amore a Benoît Sokal, ovvero all’artista che ha riuscito tempo addietro a regalarci un immaginario oggi ancora unico. Nonostante l’impostazione narrativa ormai quasi completamente diversa rispetto al passato (che rende forse un po’ difficile partire direttamente da questo quarto capitolo), il titolo riesce benissimo nell’impresa di trasportare il giocatore in quello stesso immaginario, facendogli provare quelle stesse emozioni di meraviglia. Anche con tutte quelle limitazioni tipiche delle produzioni non ad alto budget infatti, son stati fatti diversi passi avanti rispetto al predecessore, rendendo l’esperienza di gioco quasi interamente pulita.

Giunti alla fine di questa recensione di Syberia: The World Before, la palla passa a voi. Che cosa ne pensate? Anche voi siete riusciti a provare le stesse emozioni del passato? In attesa di una vostra risposta, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per aggiornamenti quotidiani sul mondo videoludico e non solo. Potete inoltre trovare Syberia: The World Before (e non solo) a prezzo scontato direttamente su Instant Gaming.