I migliori sequel (Parte I): da grandi titoli derivano grandi continuazioni

Quando si parla di videogiochi uno degli interrogativi di sempre riguarda il capire quali siano i migliori sequel in circolazione. Ed anche noi abbiamo voluto cimentarci in questa piccola impresa

Ovviamente, quando si tratta di affrontare il discorso dei migliori sequel dei videogiochi, spesso e volentieri si creano delle divisioni perché alcuni sequel sono considerati brutti, mal riusciti o semplicemente hanno snaturato la serie di partenza (qui abbiamo già trattato l’argomento). Qui cercheremo di riproporne una decina senza alcun tipo di ordine o preferenza, perché, da grandi titoli derivano grandi continuazioni! Ma ora cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine.

Continuando sul cammino giusto: dieci titoli per proseguire

Per cercare di abbracciare quanti più titoli possibile in una rapida carrellata da dieci titoli abbiamo dunque cercato di ampliare il raggio d’azione andando a raccogliere titoli che sono apparsi sia sulle varie console fisse (come le prime due versioni della PlayStation, le varie declinazioni delle console Nintendo e così via), quelle portatili e naturalmente il PC.

Vista la mole di titoli capirete anche voi che una seconda parte, quando ci sarà il tempo materiale, è d’obbligo, ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere ed andiamo a vedere assieme dieci tra i migliori sequel che il media videoludico abbia portato su schermo!

Super Mario Bros.: The Lost Levels – I migliori sequel (Parte I)

Nel “lontano” 1985 uscì forse uno dei giochi più “impattanti” di questa lista tanto che, persino all’interno di un vastissimo Odyssey, si trova sempre spazio per qualche sua personalissima citazione e riferimento. Il primo storico capitolo di Super Mario Bros. generò così tanto entusiasmo che i fan chiesero a gran voce un seguito e, in Giappone, vennero accontentati con Sūpā Mario Burazāzu Tsū.

Da non confondere con Super Mario Bros. 2, il gioco in questione è una versione più difficile e con notevoli modifiche rispetto al primo capitolo (infatti la sua etichetta recitava “For Super Players”) per un’esperienza di gioco ancora più completa ed impegnativa. Inizialmente venduto solo all’interno delle terre nipponiche, venne fatto conoscere al mondo con la raccolta Super Mario All – Stars e poi all’interno del catalogo del NES mini.

MediEvil 2 – I migliori sequel (Parte I)

Sir Daniel Fortesque è uno di quegli eroi (o presunti tali come voleva la leggenda) che non riesce proprio a trovare pace. Se nel primo capitolo, il nostro buon cavaliere senza occhio e senza mandibola, è stato resuscitato per errore da Zarok che voleva conquistare Gallowmere a suon di morti viventi e mostri vari, le cose sembrano ripetersi anche anni dopo.

Siamo nella Londra dell’Ottocento ed il perfido Lord Palethorn ha trovato alcune pagine strappate del libro degli incantesimi di Zarok perciò ha la brillante idea di conquistare anche la Terra di Albione giocandosi l’asso di briscola dei non – morti. Indovinate chi è tornato a sventare i suoi piani? Esatto! Assieme alla mummia Kiya, al Professor Hamilton Kift ed al fantasma Winston Chapelmount, il buon Dan si ergerà contro di lui anche grazie a nuove meccaniche di gioco (prima su tutte la testa su una mano mozzata per risolvere puzzle ed accedere a nuove aree di gioco), mosse ed armi più potenti.

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass – I migliori sequel (Parte I)

Subito dopo gli avvenimenti narrati su The Legend of Zelda: The Wind Waker, a mio parere uno dei capitoli più interessanti della saga usciti su GameCube, Link e Dazel stanno solcando i mari a bordo della loro nave, ma come è “normale” che sia c’è già qualcosa che non va. Accanto a loro si materializza infatti una nave pirata fantasma assieme ad una fitta e misteriosa nebbia.

Dazel, che è una pirata coraggiosa ed anche un po’ incosciente, salta a bordo per investigare scomparendo nel nulla. Link, dunque, si lancia al suo soccorso aggrappandosi alla nave, ma cadendo in mare poco dopo e ritrovandosi su una spiaggia misteriosa (non vi ricorda nulla?). Qui incontrerà il saggio Oshus e lo spaccone, oltre che codardo, Linebeck grazie ai quali veleggerà ancora sui mari per salvare Dazel e vivere un’altra grande avventura in una Hyrule sommersa dalle acque.

Assassin’s Creed II – I migliori sequel (Parte I)

Dopo che Desmond Miles ha vissuto la sua prima avventura con l’avo Altaïr Ibn-La’Ahad ai tempi delle Crociate, il suo rapporto con l’Abstergo, Lucy e soprattutto i Templari è ancora lungi dall’essere giunto al termine. E la lunghezza di una saga come questa, oggi arricchitasi con il nuovo DLC Assassin’s Creed Valhalla: L’Alba del Ragnarok, ne è la prova più evidente.

Desmond e Lucy riescono dunque a fuggire dalla sede dell’Abstergo e raggiungono un rifugio segreto dove, al suo interno, trovano l’informatica Rebecca Crane e lo storico Shaun Hastings. Ah, e naturalmente anche un Animus per catapultarsi nei panni di un altro avo in una diversa epoca storica. Stavolta la meta è la Firenze della famiglia de’ Medici in guerra contro i Pazzi e non solo. Qui “l’assassino di turno” è l’iconico Ezio Auditore che tanto ha entusiasmato i fan e generato meme a non finire. Da questo titolo si originerà poi la trilogia dedicata all’assassino fiorentino condita da Brotherhood e Revelations.

Max Payne 2: The Fall of Max Payne – I migliori sequel (Parte I)

Vi ricordate dove avevamo lasciato il detective Max Payne alla fine del primo capitolo (in ogni caso ne abbiamo parlato più approfonditamente qui)? Sulla cima di un edificio e con un fucile in mano mentre, molti piani sotto di lui, le sirene della polizia squarciano l’aria di una notte all’insegna di pallottole, morte, intrighi e corruzione.

Salto in avanti nel tempo di due anni con un Max che si risveglia in un ospedale dolorante dove partirà un lungo flashback che ci farà capire come si è giunti a quel punto. Max venne dunque arrestato per l’omicidio del collega Alex, ovviamente era tutto falso, ma venne comunque scarcerato dal senatore Alfred Wooden visto che c’erano abbastanza prove per incarcerarlo a vita. Oggi, però, una nuova minaccia è arrivata sulla città, quella dei “ripulitori”, assieme a vecchie conoscenze, come Mona Sax (giocabile in alcuni livelli), Vladimir Lem e Vinnie Gognitti, per ulteriori intrecci narrativi e doppi giochi letali.

The Curse of Monkey Island – I migliori sequel (Parte I)

Sicuramente si tratta di una delle migliori serie per quanto riguarda le avventure grafiche, se si escludono alcune brutture cosmiche come Fuga da Monkey Island, che ha saputo stregare tutti gli appassionati del genere e li ha fatti scervellare per benino con gli enigmi e ridere con le astrusità piratesche.

Protagonista ancora una volta è il buon Guybrush Threepwood, “temibile pirata”, che stavolta si trova sperduto in mezzo al mare a bordo di un autoscontro. Intento a scrivere il suo diario, il più scalcinato dei pirati ci farà capire come è arrivato fino a lì fino a quando, un colpo di cannone, ci riporta nel pieno di una battaglia. E da lì sarà la volta di una nuova avventura piena di pirati, scimmie a tre teste, non – morti ed una maledizione che ha colpito la bella Elaine Marley. In ogni caso vi riportiamo qui il nostro speciale approfondito sul retrogaming per capire un po’ meglio la grandezza di tale titolo!

Fallout 4 – I migliori sequel (Parte I)

Prodotto da mamma Bethesda, fautrice di capolavori come la saga di Elder Scrolls (alcuni capitoli di Wolfenstein e Rage 2) tra i vari, qui si ritorna di brutto nella Zona Contaminata piena di mostri radioattivi, predoni psicopatici ed un tasso di radioattività sempre al di fuori di ogni parametro. Insomma, cari amanti del gioco di ruolo e delle ambientazioni post apocalittiche, bentornati su Fallout!

Questa volta la vicenda è ambientata nell’anno 2287, più di duecento anni dopo i fatti narrati sul precedente ed immenso Fallout 3, in una Boston post apocalittica. È una tranquilla mattina di ottobre del 2077 e noi, dopo aver tranquillizzato il nostro bambino e scambiato due chiacchiere con Codsworth e la nostra dolce metà, riceviamo una visita del rappresentante della Vault Tech. Forse ha portato sfortuna perché, pochi minuti dopo, bisognerà correre all’interno di un Vault e poi in una capsula criogenica. Purtroppo dei predoni arriveranno, rapiranno il bambino ed uccideranno il o la consorte per poi lasciarci a dormire per secoli. Ma ora la capsula si è aperta quindi benvenuti nel Commonwealth post atomico!

Il Signore degli Anelli: Le Due Torri – I migliori sequel (Parte I)

Della trilogia omnia di J. R. R. Tolkien e della sua trasposizione cinematografica di Peter Jackson, incluso il curioso cartone animato “ibrido” diretto da Ralph Bakshi, tutti gli appassionati ne conservano un ottimo ricordo e lo stesso vale per le tante trasposizioni videoludiche delle avventure in giro per la Terra di Mezzo.

Dopo una Compagnia dell’Anello che non ha convinto troppo e prima di un Ritorno del Re che, per quanto spettacolare fosse i personaggi avevano quasi tutti le stesse mosse e pattern, Le Due Torri ha riportato sugli schermi le avventure dei nostri prodi eroi seguendo le vicende narrate dalla pellicola. Si tornerà dunque ad impersonare iconici protagonisti come Aragorn, Legolas e Gimli e potenziarli con le loro mosse caratteristiche. Inoltre, nel prologo che funge da tutorial, si affronteranno i primi passi con Isildur. Molto interessante e competitivo anche il livello bonus della Torre di Orthanc per allenarsi a falciare orde di nemici.

Age of Empires II: The Age of Kings – I migliori sequel (Parte I)

Dopo aver affrontato le prime civiltà primitive che sono sorte dalla pietra per poi passare a greci, romani, egizi e babilonesi, la serie è approdata fino agli albori del Medioevo. Tempi duri di grandi conflitti, ma anche di grandi eroi in giro per il mondo (come Giovanna d’Arco oppure William Wallace) che si sono distinti per le loro gesta sul campo di battaglia. E che battaglie!

Con Age of Empires II: The Age of Kings si è dunque ripreso il discorso portandolo fino ai primi anni del Rinascimento per una lunghissima serie di battaglie e conquiste in giro per il mondo conosciuto di allora. Un titolo imprescindibile che, grazie anche alle ultime edizioni rimasterizzate, è in grado di farsi conoscere anche dai giocatori più giovani o da chi ha voglia di scoprire il passato della serie prima del recente Age of Empires IV (qui troverete la nostra recensione a riguardo) che ha attinto a piene mani dal secondo capitolo.

Donkey Kong Country Returns – I migliori sequel (Parte I)

Punto di partenza di questo capitolo per Nintendo Wii e 3DS è la famosa saga di Donkey Kong Country partita negli anni Novanta grazie al lavoro della Rare che è riuscita a portare questo signor platform su Super Nintendo (oltre che sullo SNES mini). Purtroppo, per questo capitolo, lo zampino di Rare non c’è stato, ma questo non ha influito eccessivamente sulla bellezza e sulla difficoltà di questo titolo.

La storia vede dunque protagonisti, ancora una volta, Donkey e Diddy Kong che non riescono mai a godersi un momento di pace. La loro isola, questa volta, è minacciata dalla tribù Tiki Tak e non più dai coccodrilli antropomorfi con smanie da pirati (Kremling). Questa tribù, in particolare, è composta da degli strumenti che ipnotizzano gli animali e gli fanno rubare le tanto amate banane. Pensate che la famiglia Kong rimarrà dunque con le zampe in zampa e gliela farà passare liscia? Assolutamente no! E quindi tutti pronti per il loro inseguimento in lungo ed in largo l’isola più folle di tutti i mari.

Tirando le fila del discorso (per il momento)

Questi erano dunque dieci tra i migliori sequel che il mondo dei videogiochi abbia conosciuto (fino ad ora ovviamente). Naturalmente una decina non basta di certo per trattare l’argomento e quindi si faranno altre parti per cercare di essere il più completi possibile. E voi che ne pensate? Vi hanno convinto questi nomi? Avreste voluto vederne altri? Ci avete già giocato oppure si tratta di novità?

