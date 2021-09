Microids: presentati tre nuovi titoli della serie My Universe

Tramite comunicato stampa, Microids ha annunciato tre nuovi titoli appartenenti alla serie My Universe: Puppies and Kittens, Interior Designer e Doctors & Nurses

Dopo School Teacher e Pet Clinic: Cats & Dogs, il mondo di “My Universe” è tornato ad espandersi. Tramite comunicato stampa, infatti, Microids ha annunciato l’arrivo di tre nuove aggiunte alla sua serie di life simulation games. I videogiochi in questione sono Puppies & Kittens, Doctors & Nurses e Interior Designer. I tre titoli arriveranno tutti entro dicembre 2021 su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Mac, ad eccezione di Interior Designer che sarà disponibile anche su Xbox One.

Puppies & Kittens è sviluppato da It Matters Games e arriverà sugli scaffali di tutto il mondo il 28 ottobre prossimo. Il gioco vi metterà a disposizione venti tra le più adorabili razze di cani e gatti fra cui scegliere, tanti mini-game per imparare giocando come prendersi cura dei nostri amici animali ed esercizi da insegnare per farli diventare sempre più bravi. Potrete esplorare il quartiere per trovare tesori, visitare il parco e le zone riservate ai cani o andare al pet store per comprare nuovi oggetti. Potrete anche interagire con altri animali domestici mentre siete a spasso col vostro compagno, per fargli fare nuove amicizie e ricevere consigli da altri proprietari.

Cuccioli, Designer e personale ospedaliero: Microids espande ancora My Universe!

Interior Designer è invece sviluppato da Magic Pockets e uscirà il prossimo 4 novembre. Dapprima potrete creare sia il vostro personaggio sia il vostro studio, dandogli un nome e un volto. Poi ovviamente dovrete portare avanti le opere di ristrutturazione e decorazione delle case dei vostri clienti, seguendo i loro consigli e la loro personalità. Avrete anche a disposizioni diversi mini-game e mini-action, superando le tante sfide che una ristrutturazione vi porrà davanti. Potrete sbloccare nuovi oggetti e nuove decorazioni salendo di livello, scoprendo anche una grande varietà di stili, rivestimenti per pareti, pavimenti e mobili.

Infine, Doctor & Nurses sarà disponibile dal prossimo 2 dicembre ed è sviluppato da It Matters Games. Dopo aver creato il vostro personaggio e averlo personalizzato in ogni dettaglio, potrete entrare a far parte del team. Iniziando da semplici “reclute” ospedaliere, dovrete dapprima imparare la vita quotidiana fra le corsie: un mestiere affatto riposante. Costruite relazioni con gli altri membri della squadra, imparando a conoscerne la personalità, e prendetevi cura dei vostri pazienti ascoltandoli attentamente per comprenderne i sintomi.

Microids torna quindi ad espandere il mondo di My Universe con tre nuovi titoli nei prossimi mesi.