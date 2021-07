Ubisoft domani svelerà un nuovo gioco di Tom Clancy!

Proprio in queste ore, Ubisoft ha confermato che domani svelerà il nuovo gioco di Tom Clancy, apprezzatissimo scrittore, che dovrebbe essere come precedentemente detto un crossover

Dopo il recente rinvio per cause di forza maggiore di Rainbow Six Extraction e con The Division Heartland in sviluppo, Ubisoft ha diversi titoli importanti per le mani da dover gestire. Senza considerare anche il continuo supporto a Ghost Recon Breakpoint e Rainbow Six Siege. Recentemente si è anche parlato di “BattleCat“, un titolo crossover che sarebbe in sviluppo presso l’azienda e che dovrebbe amalgamare gli universi di Splinter Cell, The Division e Ghost Recon Breakpoint. Ne sono stati svelati anche alcuni interessanti dettagli e meccaniche di gioco davvero peculiari, per quello che sembrerebbe essere un titolo live service in aggiornamento continuo. E forse domani ne sapremo di più.

Proprio in queste ore, infatti, tramite il profilo ufficiale Twitter della compagnia, Ubisoft ha annunciato che domani, alle 20 italiane, si terrà un evento in streaming per annunciare il nuovo titolo di Tom Clancy. Nello specifico, si è parlato di “un gioco completamente nuovo dell’universo di Tom Clancy”. Vi lasciamo il Tweet in questione proprio qua sotto.

Tomorrow, things are going to get wild 🎉 Tune in at 11AM PT / 8PM CEST for the worldwide reveal of a brand-new game in the Tom Clancy’s universe. — Ubisoft (@Ubisoft) July 18, 2021

Ubisoft si prepara: nuovo gioco dell’universo di Tom Clancy in arrivo!

Ovviamente, il primo pensiero si è rivolto proprio a BattleCat, lo sparatutto in prima persona PvP multiplayer di cui si è già molto discusso. Ed è in realtà molto probabile, salvo ulteriori sorprese (di cui non saremmo affatto dispiaciuti!) che sia proprio questa la novità che Ubisoft vuole mostrare domani.

