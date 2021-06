Rainbow Six Extraction: un video mette in mostra il gameplay della modalità coop

Un nuovo video dedicato a Rainbow Six Extraction ci mostra il gameplay della modalità coop

Durante lo scorso E3 abbiamo finalmente potuto vedere in azione il nuovo sparatutto cooperativo di Ubisoft, titolo che di recente ha avuto un cambio di nome. Adesso gli sviluppatori hanno mostrato un nuovo video di Rainbow Six Extraction focalizzato su momenti di gameplay in coop. A partecipare in questa sessione abbiamo due famosi streamer americani: NarcolepticNugget e King George, insieme al communications manager del titolo Chris Watters. Al momento Extraction è previsto per il 16 settembre in arrivo su Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Google Stadia.

Rainbow Six Extraction e il video gameplay dedicato alla coop

Rispetto a Rainbow Six Siege, il nuovo titolo di Ubisoft è invece più improntato sulla modalità cooperativa, infatti fino a un massimo di tre giocatori si uniranno per affrontare la minaccia aliena degli Archaeans in aree che diventeranno sempre più pericolose man mano che si avanzerà. Nel nuovo filmato di gameplay di Rainbow Six Extraction, possiamo vedere una sezione coop in cui i giocatori non si limiteranno soltanto ad abbattere orde di creature aliene, ma dovranno anche agire in maniera strategica, scannerizzando le aree di gioco, o cercando materiale di ricerca genetica degli alieni nei cosiddetti nidi sparsi per le aree di gioco.

Se tutti e tre i membri di un team vengono sconfitti sarà poi possibile affrontare una speciale missione di estrazione in cui bisognerà salvare uno degli operatori utilizzabili nel gioco, che altrimenti non sarà disponibile per l’utilizzo fino a quando non verrà salvato.

Se volete rimanere informati su questo e altri argomenti continuate a seguirci su tuttoteK per ulteriori aggiornamenti.