Analizziamo insieme come poter scaricare Google Meet in modo semplice e completamente gratuito sui vostri PC, smartphone e tablet.

Se siete alla ricerca di un programma che vi permetta di avviare videoconferenze con i vostri amici e parenti lontani, di sicuro Google Meet è il software che fa al caso vostro. Si tratta infatti di un programma ad uso completamente gratuito e semplice da utilizzare, capace di mettervi in contatto con chiunque e soprattutto da qualsiasi parte del mondo. Non resta dunque che capire come scaricare Google Meet sui vostri PC, smartphone e tablet!

Come scaricare Google Meet su PC, smartphone e tablet: la guida

Di seguito è riportata la procedura per poter scaricare Google Meet distintamente su PC, smartphone e tablet, con particolare approfondimento a dispositivi iOS e Android.

Come scaricare Google Meet su PC

Molto spesso capita a tutti noi di scaricare app direttamente su PC, per avere un accesso più rapido rispetto alla soluzione online. Tuttavia, nel caso di Google Meet, non esiste una versione scaricabile dal sito. Questo significa che, se desiderate utilizzarlo dal vostro computer, sarà necessario il collegamento attraverso la versione Web, la quale è compatibile con tutti i motori di ricerca.

Nonostante questo vincolo, può essere utile usufruire dell’add-on completamente gratuito per Google Chrome, chiamato Meet Grid View, che consente di vedere a griglia su schermo tutti i partecipanti delle riunioni alle quali sarete collegati. Per il download di Meet Grid View, potete cliccare qui (aprendo la pagina da Google Chrome e accedendo con il vostro account personale), dopodiché selezionate il tasto “Aggiungi” e confermate su “Aggiungi estensione”.

Come scaricare Google Meet su dispositivi iOS

Archiviato il discorso PC, passiamo a come scaricare Google Meet sui dispositivi iOS, ossia iPhone e iPad. La prima cosa da fare è aprire l’Apple Store e digitare “Google Meet” nella barra di ricerca. Individuata l’app originale tra i risultati ottenuti, dovrete cliccare sul tasto azzurro “Ottieni” e di conseguenza sul simbolo con la nuvoletta, in modo da avviare il download. Se richiesto, confermate tutti i permessi, dopodiché sarà necessario attendere pochi istanti per avviare l’installazione.

Fatto questo, potrete finalmente avviare l’applicazione, accedere con le vostre credenziali Google e partecipare a tutte le videochiamate insieme ai vostri familiari, amici e colleghi di lavoro.

Come scaricare Google Meet su dispositivi Android

Nel caso in cui vogliate scaricare Google Meet sui vostri dispositivi Android, la procedura è simile a quanto descritto precedentemente, ma naturalmente in relazione al Play Store. Avviate dunque quest’ultimo dalla home del vostro smart device, effettuate la ricerca, digitando la parola chiave “Google Meet”, e procedete con l’installazione.

Attenzione: durante il download dell’app, può capitare che il Play Store di Android vi chieda di completare la configurazione dell’account, ma potete cliccare sul tasto “Ignora” e bypassare la cosa senza problemi.

Dopo un’attesa di pochi minuti (o anche meno), l’installazione sarà completata e potrete quindi accedere a Google Meet attraverso le vostre credenziali, in modo da iniziare le videocall con tutti i vostri amici più cari.

Buon divertimento!

Siamo giunti al termine della guida relativa a come scaricare Google Meet in modo completamente gratuito sui vostri PC, smartphone e tablet. Inoltre, vi ricordiamo che per qualsiasi problema siamo a disposizione mediante il box commenti in basso. Prima di lasciarvi, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus gratis e a pagamento, poiché il Web è pieno di insidie del mondo informatico e bisogna sempre proteggere i PC da queste minacce pericolose! Alla prossima!