The Legend of Zelda Skyward Sword HD: fumettisti omaggiano l’uscita con delle variant cover

Tre dei più famosi fumettisti italiani festeggiano i 35 anni di Zelda realizzando tre speciali variant cover per The Legend of Zelda Skyward Sword HD

Zelda compie 35 anni. Per festeggiare l’anniversario di una delle serie videoludiche più influenti e importanti della storia, Nintendo ha rilasciato in questi giorni la remastered del celebre Skyward Sward. In occasione di questo speciale evento, i fumettisti Sio, Dado’s Stuff e A Panda Piace, hanno realizzato tre speciali variant cover di The Legend of Zelda Skyward Sword HD in uscita per Nintendo Switch. Queste alternative cover sono disponibili per il download su scottecsmegazine.com.

I fumettisti italiani celebrano la saga con tre variant cover per The Legend of Zelda Skyward Sword HD

Per celebrare il suo 35° anniversario, Nintendo ha deciso di riportare in auge un grande classico. Per l’occasione, Sio, Dado’s Stuff e A Panda Piace, tre dei più conosciuti fumettisti italiani, hanno deciso di omaggiare la loro saga del cuore realizzando tre variant cover per il pack di The Legend of Zelda Skyward Sword HD. In questo remake, disponibile per Switch, dello storico Skyward Sward uscito originariamente su Wii, i giocatori potranno rivivere le avventure di questa memorabile avvantaggiandosi di diverse migliorie rispetto al titolo originale. Questo remake offre prestazioni migliorate, oltre la possibilità di giocare a 60fps. In più, i controlli sono stati rivisti.

I giocatori potranno infatti usufruire del titolo sia con impugnando i Joy-Con e utilizzarli come comandi di movimento intuitivi che riproducono le azioni del giocatore, sia controllare il personaggio tramite i pulsanti dei controller. Opzione perfetta per giocare in modalità portatile. Altre novità riguardano tutorial migliorati, lo skip alcuni filmati e l’introduzione di una nuova meccanica per i salvataggi automatici. Oltre al gioco sono disponibili per l’acquisto (venduti separatamente) i Joy-Con ispirati alla Spada Suprema e allo Scudo Hylia, oltre che all’amiibo della principessa Zelda e del suo fidato solcanubi blu.

