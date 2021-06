Battlecat: Ubisoft al lavoro su un crossover tra i suoi franchise?

Alcune voci su Twitter, che sembrano essere abbastanza affidabili, hanno recentemente parlato di Battlecat, sviluppato presso Ubisoft e crossover tra gli universi di Splinter Cell, Ghost Recon e The Division

L’E3 2021 si sta avvicinando a passi da gigante e sabato prossimo, il 12 giugno, alle 21 italiane si terrà l’Ubisoft Forward, la conferenza dedicata ad una delle compagnie più ricche di IP che esista. Già confermata l’assenza di Prince of Persia Remake, i rumor su nuove proprietà intellettuali e titoli già conosciuti si stanno susseguendo ad un ritmo spaventoso. Questa volta ad essersi fatto avanti è Battlecat, titolo di cui fino ad oggi non si era mai sentito parlare, e che sembra voler essere una sorta di crossover fra i brand più famosi dell’azienda. Andiamo per gradi.

Tramite Twitter, due utenti, Zer0Bytes e DataCluster, hanno condiviso alcuni dettagli (con anche un’immagine) di questo fantomatico Battlecat. Il titolo dovrebbe essere uno sparatutto in prima persona multiplayer PvP, attualmente in sviluppo per PC e Console, e che dovrebbe mescolare gli universi di Splinter Cell, The Division e Ghost Recon Breakpoint. Vi lasciamo uno dei due tweet a cui facciamo riferimento proprio qua sotto.

Ubisoft prova ad aprire una nuova strada con Battlecat

Vengono infatti mostrati gli Echelon di Splinter Cell, i Lupi di Ghost Recon Breakpoint e i Cleaners e gli Outcast di The Division come personaggi giocabili. Ogni classe avrebbe abilità specifiche e alcune specialità, i Cleaners ad esempio sono ottimi per far danno e possono utilizzare i lanciafiamme. I lupi, invece, possono assorbire grandi quantità di danno grazie alla loro corazza. Gli Echelon, invece, e anche senza troppe sorprese da parte nostra, sono maestri nello stealth. Vengono anche descritte due modalità. La prima è chiamata Ringleader, dove i giocatori sono chiamati a raccogliere degli anelli che vengono droppati dai nemici uccisi per aumentare il punteggio della squadra. La seconda è Escort, dove banalmente bisognerà “accompagnare” un obiettivo attraverso vari checkpoint.

Sembra che Battlecat non sarà però presente al prossimo Ubisoft Forward, quello che avrà luogo durante il prossimo E3 2021. Il titolo sarebbe infatti, stando a queste voci, ancora nelle prime fasi di sviluppo, e non sarebbe quindi pronto per essere mostrato. Voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!