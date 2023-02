The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, svelato il peso!

Una delle tante notizie giunte a seguito del Nintendo Direct dell’altra sera è il peso effettivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, scopriamo insieme tutti i dettagli

La sera dell’8 febbraio scorso si è tenuto il primo Nintendo Direct del 2023, in cui sono state svelate tantissime novità per i più importanti videogiochi in arrivo su Nintendo Switch nel corso di quest’anno. Fra le demo di Octopath Traveler II e Sea of Stars, si è posizionato anche (ovviamente) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sequel diretto dell’apprezzatissimo e pluripremiato Breath of the Wild, che si è mostrato con un nuovo impressionante trailer. Previsto per il prossimo 12 maggio, Tears of the Kingdom sembra essere uno dei titoli più maestosi mai arrivati su Nintendo Switch. E in effetti, se andate a riprendere Breath of the Wild, anche il prequel è tuttora una sorta di miracolo, per un hardware piccolo come quello dell’ibrida di Nintendo.

A seguito del Direct, è apparsa la pagina ufficiale di Tears of the Kingdom sull’eShop di Nintendo. Pagina che, innanzitutto, è andata a confermare il prezzo di 70€ per il gioco (a memoria, anche il primo capitolo uscì a quel prezzo, ma potremmo sbagliarci). Inoltre, in questa sede è anche stato svelato il peso ufficiale del gioco, che ammonta a 18.2 GB.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dopo il prezzo confermato anche il peso del file di gioco!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è assolutamente il videogioco più pesante mai rilasciato su Nintendo Switch, vi basti pensare ai 41.6 GB necessari per scaricare NBA 2K21. È però, attualmente, il file più grande mai rilasciato sullo shop fra i titoli first-party Nintendo. Un peso che rimane incredibilmente piccolo se confrontato a quelli dei blockbuster che escono su console di attuale generarzione, ma bisogna sempre rapportare tutto all’hardware a cui facciamo riferimento.

Prezzo confermato, peso confermato, ora non ci resta che aspttare il prossimo 12 maggio per mettere mano a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Fateci sapere se acquisterete il titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!