Anteprima Octopath Traveler II: le nostre prime impressioni!

Scopriamo insieme, in questa anteprima dedicata, le nostre prime impressioni sulle tre ore iniziali di Octopath Traveler II, il titolo di Aquire in arrivo il prossimo 24 marzo e di cui è stata rilasciata una demo anche su Nintendo Switch

Manca ormai veramente poco al 24 febbraio, giorno in cui potremo finalmente mettere mano alla versione completa di Octopath Traveler II, sequel del titolo del 2018 ai tempi esclusiva Nintendo Switch, ma che stavolta arriverà anche su console Sony e PC. Sviluppato da Aquire e pubblicato da Square Enix, Octopath Traveler II tornerà a narrare la storia di otto diversi protagonisti con strade e filoni distinti, ma che si intrecciano gli uni con gli altri creando un’amalgama sulla carta decisamente interessante.

Dal Nintendo Direct di ieri sera è giunto un nuovo trailer del gioco con cui gli sviluppatori hanno annunciato il rilascio della Prologue Demo, disponibile su Nintendo eShop. Un po’ come fatto con Triangle Strategy e Bravely Default II, Square Enix ci mette in mano Octopath Traveler II per darcene un assaggio: tre ore di gioco, durante le quali potremo completare il primo capitolo di qualsiasi personaggio vogliamo (l’unica eccezione è Osvald, che ne ha nella manica ben due di capitoli). Abbiamo dunque passato le nostre tre ore nel mondo di Octopath Traveler II e ve ne vogliamo dare le nostre prime impressioni con questa anteprima dedicata.

Octopath Traveler II: un’anteprima prima del lancio!

Quel che Square Enix era riuscita a costruire con Octopath Traveler era un ottimo JRPG, con un solido sistema di combattimento e un vastissimo mondo da esplorare, ma che perdeva mordente con il passare delle ore a causa di una narrativa troppo frammentaria e dispersiva. Seguire contemporaneamente otto diversi filoni, con comprimari e protagonisti completamente differenti, non era particolarmente difficile, ma allungava inesorabilmente un brodo già di per sé veramente lungo.

Se anche il giocatore sceglieva di seguire la storia di un solo personaggio per volta, questo gli era precluso dallo stesso gioco che imponeva dei level-gap importanti fra una missione di storia e la successiva, cosa che richiedeva un grinding estremo o, più semplicemente, il seguire come gli sviluppatori avevano sviluppato la narrativa. E quindi via, un salto verso un nuovo eroe.

Siamo rimasti in OTTO… | Anteprima Octopath Traveler II

Il concetto alla base è rimasto intatto in Octopath Traveler II: otto diversi eroi, con estrazione sociale, luogo di provenienza, background e anche classe completamente diversi vengono adocchiati dalla nostra telecamera. Ne seguiamo le vicissitudini scoprendone il passato e il presente ed accompagnandoli in quella che sarà la loro storia. Per la nostra prova con la Prologue Demo abbiamo decisamente di seguire Hikari, un giovane guerriero che vive nel regno di Khu, nel deserto di Hinoeuma. Il paese è costantemente in guerra ed Hikari è figlio di un re, dall’animo nobile e valoroso, che si ritroverà immischiato in un complotto più grande di lui e sarà costretto a lasciare la sua terra.

Altrettanto banale è l’incipit dell’altro avventuroso che abbiamo incontrato, poco dopo, nelle Terre Selvagge. Partitio è un giovane ed abile mercante che ha assistito all’ascesa e alla caduta del paese fondato da suo padre. Cercatori d’argento agli albori, la sua famiglia si è inizialmente arricchita riuscendo a creare una comunità basata sull’aiuto reciproco, per poi cadere nella miseria più profonda a causa di un sotterfugio ad opera di un potente. Stiamo rimanendo sul vago volutamente per evitare di rovinare quel poco che c’è di rovinabile.

Incipit banalOTTO | Anteprima Octopath Traveler II

Come potete immaginare, infatti, gli incipit narrativi sono rimasti al livello del primo capitolo di Octopath Traveler e trattano tematiche piuttosto semplici e basilari, senza particolari guizzi narrativi. Ovviamente ne abbiamo visti solo due su otto e, altrettanto ovviamente, non sappiamo come proseguiranno poi le avventure, ma anche solo addentrandosi un minimo nelle caratterizzazioni dei protagonisti, tutte piuttosto banalotte, ci fa perdere di molto la fiducia. Quel che speriamo è un qualcosa in più, un quid che ci faccia capire che Square Enix ha seriamente ascoltato i giocatori.

Tutto il resto, di Octopath Traveler II, emana un fascino terribilmente accattivante. A partire dal sistema di combattimento, che si destreggia esattamente come quello del primo capitolo. Ogni personaggio potrà portare con sé un numero di armi variabile in base alla classe di appartenenza, con cui potranno infliggere danni ai nemici in combattimenti a turni con un party da massimo quattro giocatori.

Dominio e Punti Potenza | Anteprima Octopath Traveler II

La scelta dell’arma varia ovviamente in base alle debolezze del nemico che, a patto che siano state già svelate combattendo in precedenza, saranno sempre visibili in una griglia al di sotto dello sprite. In Octopath Traveler II tornano anche i concetti di Dominio e Punti Potenza, due tecniche particolarmente utili per aumentare i danni inflitti ai nemici.

Se frutterete la debolezza del nemico che vi trovate di fronte, riuscirete a diminuirne la difesa. Azzerandola, lo farete entrare in stato di Dominio, una sorta di Stun che dura un paio di turni e in cui i danni inflitti aumenteranno vertiginosamente. Ed è proprio in questo momento in cui ha più senso sfruttare i Punti Potenza (o PP) che, similmente a quanto visto in Bravely Default con il comando Brave, aumentano il numero di hit inferti dagli attacchi standard o il danno delle tecniche e delle abilità. Ogni eroe accumula un PP per turno e può utilizzarne fino a un massimo di quattro ogni volta.

E fin qui, tutto uguale al prequel. Un’aggiunta curiosa che abbiamo trovato in Octopath Traveler II è la meccanica dei Poteri Latenti, delle tecniche che è possibile utilizzare una volta riempite le rispettive barre (dei piccoli cerchi posti in alto a destra). Sono abilità particolarmente potenti e che variano da personaggio a personaggio e che possono facilmente ribaltare le sorti di uno scontro particolarmente ostico.

Esplorazione ed NPC in un mondo impressionante | Anteprima Octopath Traveler II

Per quel che riguarda l’esplorazione, invece, siamo rimasti all’incirca al livello del precedente, ma una maggiore enfasi è stata posta sull’alternanza giorno/notte. Sono molti gli NPC che potremo incontrare nelle città e varieranno in base all’ora del giorno in cui le visiteremo, sia in termini di dialoghi sia di missioni secondarie sbloccabili. Il tutto è reso ancor più profondo dai Talenti di ciascun protagonista, azioni svolgibili nel confronti degli NPC e che possono influenzare marcatamente la reputazione in quel dato villaggio. Hikari, ad esempio, poteva corrompere gli NPC o sfidarli a duello, mentre Partitio può comprar loro degli oggetti specifici o assoldarli come mercenari. Insomma, anche in questo sequel l’esplorazione svolge un ruolo primario ed occupa gran parte del tempo che passeremo controller alla mano.

Non abbiamo poi molto altro da dire e quel che è rimasto fuori lo tratteremo più approfonditamente in sede di recensione. Vogliamo soltanto sottolineare, in chiusura, quanto ci abbiano affascinato le ambientazioni di Octopath Traveler II, sia dal punto di vista estetico sia da come vengono rese reagisticamente parlando. L’utilizzo dell’HD-2D è ormai diventato un marchio di fabbrica per Square Enix, magistralmente utilizzato per rendere personaggi, paesaggi e città vivi tanto quanto se non più di eventuali controparti 3D. Ottimo lavoro, per ora, sotto questo punto di vista.

Attendiamo

Ci riserviamo il diritto di parlarvene più approfonditamente in sede di recensione, quindi concludiamo qui quest’anteprima di Octopath Traveler II. Al netto di tutto, il titolo di Square Enix sembra attualmente avere lo stesso connubio di elementi che ha caratterizzato il primo: vogliamo vedere se gli sviluppatori hanno davvero ascoltato l’utenza, limando tutto quel che di legnoso c’era, specialmente dal punto di vista della narrativa. Comunque si può dire quel che si vuole, ma noi Octopath Traveler II lo aspettiamo davvero tanto, col cuore in mano.

Octopath Traveler II sarà disponibile a partire dal prossimo 24 febbraio su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Fateci sapere se lo acquisterete qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!