Scopriamo insieme, in questa guida dedicata ad Hogwarts Legacy, la lista completa dei Talenti disponibili nel gioco di Avalanche Software e Warner Bros Games

Il mondo di Hogwarts Legacy si è aperto a tutti i potenziali maghi ieri, 10 febbraio, su PC, PS5 e Xbox Series X | S (dopo il rinvio su console old-gen e Nintendo Switch) e anche noi ci stiamo perdendo nei corridoi dell’Accademia di Magia più famosa di sempre. Al di là di tutte le giuste e sacrosante polemiche, l’universo creato da J.K Rowling ha indiscutibilmente cresciuto una grossa fetta di appassionati, che ad oggi erano ancora impossibilitati ad avere fra le mani un buon titolo che li facesse entrare in quello specifico mondo. E i ragazzi di Avalanche Software, col supporto e la pubblicazione di Warner Bros, sembrano aver fatto almeno parzialmente centro: ma di questo, ve lo assicuriamo, ne parleremo a breve con una recensione dedicata. In questo articolo vogliamo parlare dei Talenti: che cosa sono e come potenziano il vostro neonato mago?

La lista di tutti i Talenti che potrete sbloccare in Hogwarts Legacy: occhio a cosa apprendete!

Una delle meccaniche che sbloccherete nel corso del gioco è per l’appunto quella dei Talenti, uno dei (pochi) metodi che avrete a disposizione, oltre all’equipaggiamento e al salire di livello, per potenziare il vostro protagonista. Vi parleremo di quali sono i migliori da sbloccare sin da subito in una guida dedicata, non è questo il luogo per parlare di build o altro.

Prima di passare alla lista completa dei Talenti in Hogwarts Legacy, vi ricordiamo che qui su tuttoteK potete trovare molte guide a tema… magico! Come collegare l’account del Fan Club di Harry Potter per ottenere ricompense gratis, come gira il titolo su PS5 e su Xbox Series X | S, come cambiare aspetto, le posizioni delle Arene di Combattimento e quella dell’Arena delle Arti Oscure sono solo alcuni dei temi che abbiamo trattato. Trovate tutto raggruppato nel nostro tag ufficiale dedicato ad Hogwarts Legacy. Detto questo, iniziamo!

Maghi talentuosi | Hogwarts Legacy: la lista completa dei Talenti

Sbloccherete questa meccanica nel corso della vostra avventura, non vogliamo indicarvi dove per evitare spoiler, ma è comunque qualcosa che non potrete mancare in alcun modo. Sbloccherete un punto Talento per ogni level up che farete a partire dal livello 5, per un totale quindi di 35 punti Talento nel corso dell’avventura. Attenzione: non esiste il Respec. Quindi occhio a dove li spendete.

I Talenti sono potenziamenti permanenti per il vostro personaggio e sono suddivisi in cinque diverse categorie: Incantesimi, Arti Oscure, Principali, Furtività e Stanza delle Necessità. Ne sbloccherete di nuovi in ogni categoria al Livello 5, 16 e 22, quindi potete anche pensare di tenerne da parte alcuni per potenziarvi successivamente. Sta a voi! Vediamo insieme la lista completa dei Talenti che potete acquisire nel corso di Hogwarts Legacy!

I Talenti della Categoria Incantesimi | Hogwarts Legacy: la lista completa dei Talenti

Iniziamo la guida con la prima categoria, quella degli Incantesimi. Ecco tutti i talenti raggruppati per livello richiesto:

[Livello 5] Perfezionamento Incendio

Perfezionamento Incendio [Livello 5] Perfezionamento Accio

Perfezionamento Accio [Livello 5] Perfezionamento Levioso

Perfezionamento Levioso [Livello 5] Perfezionamento Confringo

Perfezionamento Confringo [Livello 5] Perfezionamento Depulso

Perfezionamento Depulso [Livello 5] Perfezionamento Diffindo

Perfezionamento Diffindo [Livello 16] Perfezionamento Bombarda

Perfezionamento Bombarda [Livello 16] Perfezionamento Descendo

Perfezionamento Descendo [Livello 16] Perfezionamento Glacius

Perfezionamento Glacius [Livello 22] Perfezionamento Trasformazione

I Talenti della Categoria Arti Oscure | Hogwarts Legacy: la lista completa dei Talenti

Continuiamo con la categoria delle Arti Oscure. Ecco tutti i talenti raggruppati per livello richiesto:

[Livello 5] Maledizione Schiantesimo

Maledizione Schiantesimo [Livello 5] Maledizione del Sangue

Maledizione del Sangue [Livello 5] Maledizione Disarmante

Maledizione Disarmante [Livello 5] Maledizione Respingente

Maledizione Respingente [Livello 16] Maledizione Rallentante

Maledizione Rallentante [Livello 16] Maledizione Persistente

Maledizione Persistente [Livello 16] Perfezionamento Imperio

Perfezionamento Imperio [Livello 16] Perfezionamento Crucio

Perfezionamento Crucio [Livello 22] Perfezionamento Avada Kedavra

Perfezionamento Avada Kedavra [Livello 22] Consuma-maledizioni

I Talenti della Categoria Principali | Hogwarts Legacy: la lista completa dei Talenti

Qui di seguito trovate tutti i Talenti della Categoria Principali, sempre suddivisi in base al livello necessario per impararli:

[Livello 5] Conoscenza Magica 1

Conoscenza Magica 1 [Livello 5] Capacità con lancio Magia Antica

Capacità con lancio Magia Antica [Livello 5] Potenza della Pozione Rigeneratrice 1

Potenza della Pozione Rigeneratrice 1 [Livello 5] Conoscenza Magica 2

Conoscenza Magica 2 [Livello 5] Celere

Celere [Livello 5] Assimilazione Protego

Assimilazione Protego [Livello 5] Perfezionamento Incantesimo Base

Perfezionamento Incantesimo Base [Livello 16] Perfezionamento Revelio

Perfezionamento Revelio [Livello 16] Conoscenza Magica 3

Conoscenza Magica 3 [Livello 16] Potenza della Pozione Rigeneratrice 2

Potenza della Pozione Rigeneratrice 2 [Livello 16] Perfezionamento Stupeficium

Perfezionamento Stupeficium [Livello 16] Assimilazione dell’Evasione

Assimilazione dell’Evasione [Livello 16] Capacità con Protego

Capacità con Protego [Livello 16] Assimilazione Incantesimo Base a mezz’aria

Assimilazione Incantesimo Base a mezz’aria [Livello 22] Perfezionamento Protego

Perfezionamento Protego [Livello 22] Capacità con Stupeficium

I Talenti della Categoria Furtività | Hogwarts Legacy: la lista completa dei Talenti

Ci avviciniamo verso la fine con la Categoria Furtività. Qui di seguito trovate tutti i Talenti raggruppati in base al livello necessario per apprenderli:

[Livello 5] Senso di Segretezza 1

Senso di Segretezza 1 [Livello 5] Demiguise Umano

Demiguise Umano [Livello 16] Senso di Segretezza 2

Senso di Segretezza 2 [Livello 22] Perfezionamento Petrificus Totalus

I Talenti della Categoria Stanza delle Necessità | Hogwarts Legacy: la lista completa dei Talenti

Infine, la Categoria Stanza delle Necessità. Qui di seguito trovate tutti i Talenti apprendibili, suddivisi in base al livello necessario:

[Livello 5] Potenza della Pozione Edurus

Potenza della Pozione Edurus [Livello 5] Potenza della Pozione dell’Invisibilità

Potenza della Pozione dell’Invisibilità [Livello 5] Fertilizzante

Fertilizzante [Livello 16] Potenza della Pozione Maxima

Potenza della Pozione Maxima [Livello 16] Emicrania

Emicrania [Livello 22] Potenza della Pozione del Tuono

Potenza della Pozione del Tuono [Livello 22] Potenza della Pozione Focalizzante

Potenza della Pozione Focalizzante [Livello 22] Nocivi

Buon apprendimento!

Si chiude qui la lista di tutti i Talenti, suddivisi per categoria, che potrete apprendere in Hogwarts Legacy. Fateci sapere se state giocando al titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!