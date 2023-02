Nintendo Direct | Svelato il nuovo capitolo di Layton con un teaser!

Nel corso del Nintendo Direct andato in onda qualche giorno fa è stato svelato anche il nuovo gioco dedicato al Professor Layton con un teaser: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il primo Nintendo Direct di quel sembra essere un prolifico 2023 per la grande N è andato in onda la sera dell’8 febbraio, ed ha portato con sé una lunga lista di novità, trailer e sorprese. Accanto alle demo di Octopath Traveler II, Sea of Stars e Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, abbiamo potuto dare una nuova occhiata a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ed è stato rilasciato (shadow drop è il termine più giusto) anche Metroid Prime Remastered, di cui parleremo a breve su queste pagine, restate con noi. Insomma: una serata intensa, dopo i primi dieci minuti di nulla, che ha fatto saltare sulla sedia moltissimi appassionati del mondo Nintendo e di quello dei videogiochi in generale. E poi c’è lui: Layton.

Su quel palco che sembrava non smettere più di lanciare bombe, è stato anche mostrato un breve teaser del prossimo capitolo di una serie che mancava veramente da tanto, troppo tempo. Stiamo parlando del breve trailer di presentazione de Professor Layton and the World of Steam in cui si vede il nostro amato professore camminare in una città dai forti tratti Steampunk, prima di girarsi verso la telecamera e salutare… a modo suo. Vi lasciamo il trailer qua sotto.

La serie di Layton ritorna con un nuovo teaser sul palco del Nintendo Direct!

La serie de Il Professor Layton era estremamente popolare su Nintendo DS e 3DS e aveva venduto più di 17 milioni di copie (dato al giugno 2018). Quattro capitoli (Il Paese dei Misteri, Lo Scrigno di Pandora, Il Futuro Perduto, Il Richiamo dello Spettro) uscirono su Nintendo DS fra il 2007 e il 2009, mentre i successivi due (La Maschera dei Miracoli e l’Eredità degli Aslant) arrivarono su 3DS nel 2011 e nel 2013. Level 5, inoltre, insieme a Capcom decise di creare nel 2012 un crossover fra il Professor Layton e Phoenix Wright, in cui venivano mescolati gli elementi di entrambe le serie. Il gioco più recente della serie risale al 2017, quando fu rilasciato su 3DS Layton’s Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari, in cui però la protagonista era la figlia del professore. Insomma: è anche ora di un nuovo capitolo eh Nintendo!

Avete visto il teaser trailer de Professor Layton and the World of Steam arrivato direttamente dal palco dell'ultimo Nintendo Direct? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!