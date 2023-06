Spider-Man 2: nessuna demo in programma

Spider-Man 2 non sarà giocabile in versione demo: questo quanto emerso dalle recenti dichiarazioni degli sviluppatori del gioco in questione

Insomniac Games ha dichiarato di non avere intenzione di rilasciare una demo per il prossimo Marvel’s Spider-Man 2 su PS5. Un fan sperava di poter mettere le mani sul gioco con un po’ di anticipo, ma lo sviluppatore ha prontamente risposto che dovremo aspettare il giorno del lancio, a ottobre, per girare a New York. In molti sono rimasti delusi dalla replica di Insomniac, ma vale la pena notare che né Spider-Man 1 né Miles Morales hanno ricevuto una versione di prova.

Eh già: una demo di Spider-Man 2 sarebbe stata gradita, ma non era certo data per scontata. Sony ha aggiunto i suoi recenti giochi first-party – tra cui il campione d’incassi dello scorso anno God of War Ragnarok – alla sezione di prova del PS Plus Premium. Non saremo quindi sorpresi di vedere anche una prova di Spider-Man 2 aggiunta al servizio in questione. Tuttavia, non c’è alcuna garanzia che ciò accada e non si sa quanto tempo passerà prima che venga aggiunta una prova, ammesso che ne sia prevista una.

Chi non conosce lo Spider-Man di Insomniac può mettere le mani su Spider-Man Remastered o Miles Morales per PS5 per farsi un’idea delle potenziali dello studio in questione. Vi ricordiamo che Spider-Man 2 uscirà il 20 ottobre. In questo articolo di qualche giorno fa vi abbiamo parlato in dettaglio di quelle che saranno le enormi dimensioni della mappa del gioco; leggete per scoprire tutto al riguardo.

