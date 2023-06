PS Plus: annunciati i giochi degli abbonamenti Premium ed Extra per giugno 2023

Sono stati annunciati i giochi inclusi negli abbonamenti PS Plus Premium ed Extra per il mese di giugno 2023. Scopriteli in questo articolo

Sony ha annunciato la prossima ondata di giochi in arrivo per gli abbonati al PS Plus Extra e Premium nel corso del mese di giugno 2023. I giocatori PS4 e PS5 potranno scaricare Far Cry 6, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Rogue Legacy 2 e Inscryption a partire dal 20 giugno. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Per i giocatori PS5 sarà disponibile il titolo d’azione hack and slash Soulstice. I giocatori PS4 potranno invece giocare Tacoma, Deus Ex: Mankind Divided e Killing Floor 2. Sarà disponibile anche una prova di gioco per WWE 2K23, anche se molto probabilmente si tratterà di un’esclusiva dell’abbonamento PlayStation Plus Premium. Vale la pena notare che diversi altri titoli come ELEX 2, Redout 2, MX vs ATV Legends, PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay, My Friend Peppa Pig e DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace per PS4 e PS5 sono stati menzionati in un recente video del PlayStation Access. Ci saranno anche The Talos Principle: Deluxe Edition, Lonely Mountains: Downhill, Vampire: The Masquerade – Coteries of New York, A Hat in Time, Carto, Forager, Dodgeball Academia, The Wild at Heart e Thief in arrivo per PS4. I classici in arrivo per PlayStation Plus Premium includono invece Killzone: Liberation per PSP e Worms and Herc’s Adventure per PlayStation One.

E voi? Che ne pensate di queste novità incluse negli abbonamenti PS Plus Premium ed Extra di giugno 2023? Fatecelo sapere qui in basso, nella sezione dedicata ai commenti. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.