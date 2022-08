Marvel’s Spider-Man Remastered: il trailer di lancio della versione PC!

Nella giornata di ieri, Sony e Nixxes hanno condiviso il trailer di lancio della versione Remastered per PC di Marvel’s Spider-Man: siete pronti per tornare a volare fra i grattacieli a suon di ragnatele?

Nel mentre giungono fugaci notizie sul secondo capitolo, Marvel’s Spider-Man continua ad essere, per tutti i fan delle esclusive di pregio Sony, un buon motivo di vanto. Ve ne abbiamo parlato ai tempi con una recensione completa, che potete trovare cliccando qui, ma negli scorsi giorni l’Uomo Ragno di fiducia è anche approdato su PC, come tante altre esclusive first-party di PlayStatiomn nel corso del tempo. Lo stesso avverrà per lo spin-off stand-alone dedicato a Miles Morales, originariamente uscito in esclusiva console Sony, ma il cui porting “remastered” è previsto per questo inverno.

Nella giornata di ieri, proprio in concomitanza del lancio su PC, Sony ha divulgato il trailer di lancio del gioco con tanto di blog post dedicato. Quest’ultimo lo trovate completo sul PlayStation Blog e contiene alcune affermazioni e citazioni del team di sviluppo, in merito alle scelte fatte nel processo di creazione del porting. Invece, il trailer sembra volersi maggiormente concentrare sul gioco in sé e sull’azione adrenalinica che potremo vivere (o rivivere) nei panni del fantomatico Uomo Ragno. Lo trovate qua sotto.

Marvel’s Spider-Man Remastered e il suo arrivo su PC: ecco il trailer di lancio!

Il blog post invece si concentra su aspetti più tecnici dello sviluppo, ad esempio come il gioco supporti monitor ultra-wide e più opzioni di ottimizzazioni per gli schermi. Stando a Coen Frauenfelder, Lead Software Engineer, il team ha deciso di aggiungere il supporto agli schermi 32:9 (48:9 per un setup a tre monitor). Per alcune scene, però, l’aspetto migliore risulterà comunque essere il 16:9. Di norma, gli sviluppatori utilizzano i bordi neri per eliminare gli spazi in eccesso, ma Nixxes, gli sviluppatori che si sono occupati della Remastered, hanno deciso di aggiungere la vista ultra-wide. In questo modo, i 32:9 saranno supportati anche nelle cutscenes, ma i monitor con aspect ratio ancora maggiore riprodurranno le cutscenes con i bordi sfocati.

