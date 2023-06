Electrolux EW6F592U: lavatrice da 9kg in offerta da Euronics

Ottima offerta su una lavatrice da ben 9kg da Euronics, parliamo della Electrolux EW6F592U, scopriamola insieme per non farvela scappare

La lavatrice Electrolux EW6F592U è in offerta da Euronics fino al 21 giugno. Con prestazioni superiori e funzionalità avanzate, questa lavatrice offre un lavaggio efficiente e di alta qualità. Dotata di una generosa capacità di carico e programmi personalizzabili, si adatta alle diverse esigenze familiari. Approfitta dell’offerta di Euronics per portare a casa la lavatrice Electrolux EW6F592U e goderti un bucato pulito e curato.

Caratteristiche tecniche | Electrolux EW6F592U in offerta

La lavatrice Electrolux EW6F592U, parte della serie PerfectCare 600, è una lavatrice a carica frontale che offre prestazioni eccezionali. Con una capacità di carico di 9 kg e una velocità di centrifuga di 1151 giri al minuto, questa lavatrice è in grado di gestire carichi di bucato di grandi dimensioni con facilità. La EW6F592U è classificata nella classe energetica A, garantendo un consumo efficiente di energia e un risparmio sui costi energetici.

Uno dei punti di forza della EW6F592U è la sua tecnologia SensiCare System. Questa innovativa funzione regola automaticamente il ciclo di lavaggio in base al carico, grazie a sensori intelligenti che rilevano il peso e il tipo di tessuto presente nella lavatrice. Ciò consente di ottimizzare il consumo di acqua ed energia, garantendo un lavaggio delicato ma efficace per i tuoi capi. Grazie al SensiCare System, i tessuti rimangono come nuovi per il doppio del tempo, mantenendo la loro morbidezza e preservando i colori brillanti. Con la lavatrice Electrolux EW6F592U, puoi essere sicuro di ottenere risultati di lavaggio eccezionali e rispettosi dell’ambiente. Approfitta di questa offerta da Euronics per portare a casa una lavatrice affidabile e performante che ti garantirà capi puliti e ben curati.

Approfitta dell’offerta | Electrolux EW6F592U in offerta

Se stai cercando una lavatrice che offra prestazioni eccellenti, risparmio energetico e cura delicata dei tuoi capi, la Electrolux EW6F592U è la scelta ideale. Con la sua capacità di carico di 9 kg, la classe energetica A e la tecnologia SensiCare System, questa lavatrice garantisce un lavaggio efficiente e sostenibile. Non perdere l’opportunità di approfittare dello sconto del 46% disponibile da Euronics per portare a casa la lavatrice Electrolux EW6F592U a soli 399€ e goderti tutti i vantaggi di una cura del bucato di qualità superiore. Clicca qui per accedere all’offerta e saperne di più.

