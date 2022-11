Recensione Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per PC, un grande potenziale...

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è arrivato da poco su PC e in questa recensione vedremo come si è comportato il titolo

È il 12 novembre 2020 quando Marvel’s Spider-Man: Miles Morales approda sulla nuova console di casa Sony uscita da poco tempo. A distanza di due anni il ragno approda anche su PC, portando con sé la magia del Natale in una delle città più suggestive di sempre. Ma come se la sarà cavata sul nostro computer? Per scoprirlo non ci resta che iniziare questa recensione di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per PC.

Breve recap per capire chi è Miles Morales

Come tutti sapranno, lo Spider-Man originale è Peter Parker, ormai conosciuto in tutte le salse grazie ai vari film cinematografici usciti negli anni. Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco e proprio in una delle realtà presenti nel multiverso, Peter è accompagnato da Miles Morales, un ragazzo che ha avuto la stessa fortuna del più famoso Uomo Ragno.

Tralasciando la trama fumettistica, ci concentreremo su quello che è accaduto nel capitolo precedente e che ha visto proprio la comparsa di Miles. In più di una missione il ragazzo divenuto poi Spider-Man ha aiutato Peter Parker, rendendo il loro rapporto più di una semplice collaborazione, tant’è che a fine storia Peter assume il ruolo di mentore per Miles. Da qui inizia un percorso di addestramento che, in questo capitolo, lo porterà ad essere il protettore non solo di Harlem, ma dell’intera New York.

Un Uomo Ragno si dondolava sopra il filo di una ragnatela – Recensione Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PC

Il gameplay è il vero punto caldo di questo nuovo capitolo che è arrivato ora su PC. Rispetto al precedente si nota un grande passo avanti nelle meccaniche già ben sviluppate. Giocare ad un videogioco infatti non sarà mai stato così divertente, specialmente durante i vari spostamenti che ci faranno dimenticare, e quasi odiare, il viaggio rapido.

Lo spostamento è stato leggermente migliorato, soprattutto nelle zone più aperte, caratterizzate da soli alberi dove spesso ci ritrovavamo a camminare piuttosto che oscillare. Non ci saranno dunque tempi morti e si potrà raggiungere l’altro lato della città (e che città!) in pochissimo tempo.

Oltre alla mobilità, abbiamo trovato interessante anche la gestione delle missioni secondarie che avviene principalmente tramite l’app ASMQ, dove i cittadini possono richiedere direttamente l’intervento di Miles. Queste tuttavia non ci impegneranno per molto tempo e successivamente diventeranno anche ripetitive e noiose. Stessa cosa vale anche per le attività secondarie, come la ricerca delle capsule del tempo, le scorte e i campioni audio che attraggono poco e risultano essere alquanto ripetitive.

Nuovi poteri elettrizzanti – Recensione Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PC

La prima differenza con Peter arriva proprio dalla possibilità di utilizzare dei nuovi poteri, detti anche Venom. Grazie a questi saremo in grado di distruggere le armi dei nostri avversari, bloccarne l’utilizzo e stordirli per un breve periodo. Inoltre, questi poteri serviranno poi anche in alcuni puzzle ambientali per attivare dei generatori, sovraccaricarne altri e così via.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non ci sono però alberi delle abilità per questi poteri. Tutte le mosse saranno infatti sbloccabili via via che proseguiremo nella storia, fatta eccezione per alcuni piccolissimi buff che si otterranno tramite i punti abilità acquisiti ogni volta che aumenteremo di livello.

Altra importante abilità che caratterizza Miles Morales è quella dell’occultamento. Grazie a questa sarà possibile scomparire davanti ai nemici, aprendo il gioco alla meccanica stealth. A livelli bassi, tuttavia, questo potere è praticamente inutile, in quanto l’IA pecca enormemente di intelligenza, rendendo praticamente inutile l’occultamento. Per un buon livello di sfida, con la possibilità di poter sfruttare al meglio tutti i poteri di Miles, sarà necessario selezionare i livelli di difficoltà più alti.

Una storia a tratti banale – Recensione Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PC

Sebbene quindi vi siano importanti novità apportate dal punto di vista del gameplay, la storia principale può essere considerata buona. Ci si sarebbe aspettati una caratterizzazione più incisiva, magari con dei dettagli che rendessero Miles leggermente diverso da Peter Parker. Spesso infatti ci si dimentica di chi si nasconde sotto la maschera.

La voglia degli sviluppatori di Insomniac nel creare una storia profonda e con colpi di scena importanti c’è tutta, peccato che molti di questi siano prevedibilissimi. La comparsa di ogni personaggio già fa presagire cosa accadrà da lì a poco, rendendo la storia molto prevedibile.

Ma come gira su PC? – Recensione Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PC

Siamo arrivati probabilmente al punto cruciale di questa recensione, ovvero come gira il titolo su PC. Prima di continuare, ci sembra obbligatorio far presente che abbiamo testato il titolo su un computer che monta al suo interno un processore AMD Ryzen 3900X, una Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, 16 GB di RAM e sistema operativo Windows 11 a 64 bit. Parametri piuttosto elevati, sebbene non sufficienti per lanciare il gioco in 4K a 60 fps con ray tracing attivo.

Nonostante questo però abbiamo vissuto un’esperienza abbastanza fluida, anche se non con grafica al massimo. Sebbene il level design sia simile a quello di Spider-Man, molti elementi sono presi da lì, abbiamo notato un’esperienza migliorata e arricchita. Tutto questo si trasforma in una New York da togliere il fiato in ogni suo vicolo, almeno finché siamo in volo. A terra, purtroppo, possiamo notare la stessa assenza di carattere dei pedoni che avevamo notato già nel titolo precedente.

Quindi stiamo parlando di un titolo molto valido anche se non proprio innovativo? In parte sì e in parte no. Sebbene ci siano delle migliorie, la stabilità lascia un po’ a desiderare. Spesso infatti abbiamo notato dei cali di frame abbastanza importanti, ma che effettivamente rimanevano fini a se stessi. Oltre a questi però siamo incappati in veri e propri bug che hanno fatto crashare il gioco. Uno di questi era addirittura causato da un costume sbloccato completando una missione particolare. Insomma, non proprio un ottimo lavoro di ottimizzazione da parte degli sviluppatori.

…non sfruttato del tutto

Siamo giunti alla fine di questa recensione riguardante la versione PC di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ed è arrivato quindi il momento di tirare un po’ le somme. Il titolo si presenta in una veste molto simile a quello di Marvel’s Spider-Man, sebbene ne migliori alcuni parametri, regalando un’impatto grafico e di gameplay di grande spessore. Le migliorie dunque ci sono e sarebbe inutile negarlo.

Tuttavia, questo si scontra con una storia buona, ma abbastanza prevedibile e vari problemi di stabilità, coronati da vari bug alquanto gravi. Il tutto fa denotare una cura nell’ottimizzazione pressapochista da parte degli sviluppatori. Ad addolcire il tutto arriva un comparto grafico veramente fenomenale, che ci regala forse una delle più belle ambientazioni che un videogioco possa desiderare: New York in versione natalizia.

A parte questi piccoli problemi, il gameplay risulta essere abbastanza frenetico, con scontri ben bilanciati e gestibili grazie soprattutto alle nuove abilità possedute da Miles Morales. Riusciremo quindi a vivere un’esperienza di alto livello se siamo disposti a scendere a compromessi con qualche piccolo difetto.

Per questa recensione riguardante la versione PC di Marvel's Spider-Man: Miles Morales è ormai tutto.

