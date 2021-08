SNES: oggi è il suo anniversario americano

Oggi cade l’anniversario dello SNES sbarcato in Nord America quel lontano 23 agosto 1991 per la gioia di tutti gli amanti dei videogiochi vecchia scuola

È incredibile da dirsi eppure sono già passati 30 anni, il tempo vola, e l’anniversario della versione americana dello SNES è qui per ricordarcelo. Una versione leggermente modificata, molto più quadrata e meno colorata rispetto a quella uscita nel Paese del Sol Levante l’anno prima.

SNES: un anniversario a stelle e strisce

Progettato in questo modo dal dipendente di Nintendo of America Lance Barr, per meglio adattarsi agli standard ed ai gusti dei videogiocatori americani, lo SNES è arrivato da noi nella stessa versione giapponese, ma il suo trentesimo anniversario è comunque una notizia che tutti gli amanti del retrogaming non mancano di apprezzare.

Certo, magari il suo design a stelle e strisce non era proprio dei più “illuminati”, ma è comunque una console storica che ha preso in mano la pesante eredità del NES e l’ha portata verso la gloria dei 16 bit. Su questa console si sono infatti avvicendate le avventure di titoli storici come The Legend of Zelda: A Link to the Past, Street Fighter II, Super Mario World, Donkey Kong e tanti altri ancora.

Una console, che oggi rivive nella sua versione mini, che si è scontrata numerose volte con SEGA per la famosa “Console War” che ha visto scendere in campo il ben noto Sega Mega Drive chiamato Genesis in America. Una console che ha venduto circa 50 milioni di esemplari nel mondo e che ha visto protagonista del suo spot un giovanissimo Paul Rudd anni prima del suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

Oggi alcuni di questi titoli sono stati riadattati per Switch