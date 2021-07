Nintendo Switch Online: nuovi giochi SNES in arrivo a luglio

I giochi per SNES (ma non NES) di luglio di Nintendo Switch Online sono stati rivelati: sarà un trio soddisfacente per gli iscritti?

Forse no, ma i giochi SNES in arrivo nel mese di luglio per gli iscritti a Nintendo Switch Online sono stati un vero fulmine a ciel sereno. Come sempre, il preavviso è di una settimana: mercoledì prossimo, il 28 luglio, tre nuovi titoli saranno tra noi. Anticipiamo comunque che non si tratta di nuovi arrivi particolarmente richiesti, anzi: si tratta di classici veramente di nicchia. A furor di pochi, dunque, arrivano tra noi Claymates, Jelly Boy e Bombuzal. Come sempre, siamo qui proprio per parlarvi di quali avventure si tratta, con buona pace di chi sperava in aggiunte più ambiziose.

I giochi SNES di luglio per Nintendo Switch Online

Il primo dei classici SNES di Nintendo Switch Online è Claymates, uno dei giochi più bizzarri per avviarci al termine del mese di luglio. Si tratta di un platformer in cui guideremo Clayton, figlio del professor Putty, al termine di livelli irti di ostacoli. Per nostra fortuna, nostro padre ci ha donato un siero con cui potremo trasformarci in argilla, permettendoci dunque di trasformarci in animali diversi durante il gameplay. Bombuzal, poi, è un puzzle game in cui dovremo detonare le bombe tenendo conto di svariati fattori che ci costringeranno a ragionare in fretta. Guardate il trailer qui sotto e capirete.

Abbiamo lasciato Jelly Boy per ultimo, ma col senno di poi non ha molto senso: è un colpo di scena maggiore per il resto del mondo, essendo stato questo platformer un’esclusiva europea dal 1995. Il gioco in sé consiste in una fuga da una diabolica fabbrica di dolci nei panni di una caramella mutaforma portata in vita dai fulmini, raccogliendo tutti i pezzi di puzzle sul nostro cammino. Come selezione di classici cult è ottima, ma appunto sempre di cult si tratta: i fan più spazientiti stanno già tempestando la Grande N di richieste per vedere piuttosto EarthBound (da non confondersi con gli Earthbound Papas) o Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (da confondersi decisamente con Square-Enix).

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo trittico?