Resident Evil 9: secondo un rumor il budget è il più grande di sempre

DuskGolem colpisce ancora: il “budget più grande di sempre” sarà, secondo un rumor, sfruttato da Capcom per lo sviluppo di Resident Evil 9

Per quello che è l’attuale stato di grazia del franchise, il futuro della serie horror di Capcom si prospetta più florido che mai, specie ora che un rumor suggerisce un budget stratosferico a beneficio di Resident Evil 9 (che chiameremo così, sulla fiducia, per brevità). Con il remake del quarto episodio e il DLC Separate Ways ormai alle spalle, l’insider Dusk Golem ha voluto far luce sull’avvenire della saga più buia della casa nipponica. Come vedete qui sotto, Insider Gaming ha riportato un recente messaggio discord dal noto leaker, secondo il quale gli investimenti sulle prossime avventure di Chris, Leon e compagnia superano di gran lunga quanto visto fino ad ora.

Resident Evil 9 Has ‘Biggest Budget of The Series’, It’s Claimedhttps://t.co/3B5Sux0s4x — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) October 31, 2023

Il leak sul budget folle di Resident Evil 9

Tra gli altri dettagli condivisi, segnaliamo una possibile uscita nel 2025, a meno che lo sviluppo non vada davvero, davvero spedito (come lo è stato per Resident Evil 4). L’insider ha inoltre reiterato che l’iter di sviluppo sia lo stesso partito nel 2018, prospettandosi il più lungo di sempre. Il nono episodio della lucrativa serie survival horror sarà “conclusivo” per molti archi narrativi, fornendo inoltre un’ulteriore apertura per il futuro. Dal settimo capitolo, solo due anni (il 2018 e il 2022) sono stati senza la mitica saga di Shinji Mikami, quindi resta da vedere cosa ha in serbo il publisher nei prossimi anni. Specie considerando che questo restringe il campo sulla bomba a sorpresa per il 2024…

