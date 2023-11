Trattative in corso per lo sciopero degli attori

Inizia a farsi strada un spiraglio di luce riguardo lo sciopero degli attori che è comunque lontano dal potersi dire concluso

Lo sciopero degli attori non è ancora concluso, ma si inizia ad essere ottimisti per un probabile risoluzione entro la fine di questa settimana. Infatti, il sindacato SAG-AFTRA, ha comunicato tramite un post su Twitter ai propri membri la conclusione del lavori lunedì. Il post riporta:

Il comitato ha lavorato in maniera autonoma oggi. Ci incontreremo con l’AMPTP martedì. Sebbene le trattative nell’ultima settimana siano state produttive, rimaniamo molto distanti su alcuni aspetti fondamentali. Vi preghiamo quindi di continuare a fare pressioni sull’AMPTP partecipando ai picchetti, facendo sentire le vostre voci alle manifestazioni in tutto il paese e pubblicando messaggi di supporto e forza sui social media.

Le informazioni trapelate finora sullo sciopero degli attori

Gli Studios non hanno lasciato trapelare alcuna informazione. Pare che nella giornata di lunedì il sindacato abbia atteso delle risposte relative ad alcune proposte fatte in precedenza, ma che non le abbia ricevute. Dovrebbe trattarsi di argomenti che verranno affrontati nell’incontro di oggi. Voci di corridoio affermano che si stia andando nella giusta direzione, ma che è ancora necessario del tempo prima che sia stipulato un accordo. Andrebbero ancora definiti tutti i dettagli, ma sembra di essere finalmente sulla strada giusta. In realtà questo ipotetico accordo sembrava essere più vicino quando nel corso del weekend erano emerse informazione sulla presenza di giuslavoristi e avvocati durante gli incontri tra le parti.

Questo sciopero degli attori sta causando non pochi ritardi nell’uscita di diverse pellicole, alcune delle quali molto attese. Non possiamo far altro che attendere nella speranza che siano firmati degli accordi ragionevoli per entrambe le parti. Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv, quindi anche sullo sciopero degli attori, continuate a seguirci su tuttotek.it!

