Resident Evil 9: il nuovo capitolo aspetterà, stando a un insider

La genesi del male ci farà aspettare a lungo: l’insider Dusk Golem colpisce ancora, ma le notizie su Resident Evil 9 non sono incoraggianti

L’interminabile attesa per l’E3 non fa che farsi più dura da sopportare, ma almeno gli insider ci rassicurano su una cosa: per Resident Evil 9, ci conviene mettere l’anima in pace. La gestazione per il nono capitolo farà impallidire anche il ciclo di sviluppo dei giochi più ritardatari, a quanto pare. La fonte è Dusk Golem, che in precedenza ha spartito con noi delle soffiate interessanti come il legame tra Village e l’episodio che lo seguirà. Nel caso di quest’ultimo, però, l’attesa si preannuncia molto lunga. Il titolo è già in sviluppo, stando a quanto condiviso da Dusk Golem su Twitter, ma le buone notizie si fermano qui.

Insider insidiosi indicano, ci duole, una lunga attesa per Resident Evil 9

Potete trovare qui sotto il retweet, in cui l’insider Dusk Golem ha indicato che lo sviluppo di Resident Evil 9 è già iniziato nel 2018. Nonostante però il gioco sia stato concepito tre anni fa, l’attesa potrebbe non essere arrivata nemmeno a metà strada. Dusk Golem asserisce che quando il gioco uscirà “saranno passati forse sei o sette anni”, che difficilmente è quanto gli amanti delle peripezie di Ethan Winters e delle giunoniche curve dell’amazzonica Lady Dimitrescu avrebbero voluto sentirsi dire.

RE9 started dev in 2018, when it releases it’ll be by far the RE game that’s been in dev the longest (probably about 6-7 years of dev). https://t.co/RKcvcX5fxv — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 9, 2021

Ne avremo per un po’, ma con l’E3 2021 ormai davvero dietro l’angolo Capcom avrebbe l’occasione perfetta per farci sapere qualcosa. Non è però neanche troppo probabile che verremo informati, considerando quanto poco tempo fa è uscito il gioco. Se volete ingannare l’attesa per l’E3 e non avete ancora giocato all’ultimogenito Village e volete sapere a cosa devono i fan la loro smaniosa attesa, una lettura che potremmo consigliarvi è proprio quella della nostra recensione in merito.

