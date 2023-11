KLEVV rafforza la sua linea di memorie DDR5 per il gaming con kit da 48 GB e 64 GB

KLEVV rafforza la sua linea di memorie DDR5 per il gaming con nuovi kit non binari e ad alta capacità. Disponibili i kit di memoria a doppio canale da 48 GB e 64 GB

KLEVV, un marchio di memorie emergente introdotto da Essencore, è entusiasta di presentare nuove aggiunte alla sua gamma di memorie DDR5 non binarie ad alta capacità per l’overclocking. Meticolosamente progettate per soddisfare le esigenze di giocatori, creatori di contenuti e appassionati di PC in tutto il mondo. La linea di memorie DDR5 di KLEVV vanta ora nuove combinazioni non binarie e ad alta capacità che mirano a fornire agli utenti una gamma di prodotti diversificata e all’avanguardia.

Le memorie CRAS V RGB, CRAS XR5 RGB e BOLT V DDR5 per il gioco e l’overclocking, molto apprezzate in tutto il mondo, sono ora disponibili. Potrete trovarle in kit non binari da 48 GB (24 GBx2) e ad alta capacità da 64 GB (32 GBx2), che garantiscono prestazioni migliori e capacità multitasking. Ideali per le esigenze informatiche moderne, queste nuove unità sono adatte alle workstation e alle piattaforme di gioco che non vogliono altro che il meglio. Le memorie CRAS V RGB e CRAS XR5 RGB DDR5 da gioco/overclocking di KLEVV offrono una velocità di clock fino a 8000MT/s. Perfetta per i creatori di contenuti che desiderano sfruttare le prestazioni ineguagliabili della più recente tecnologia DDR5.

Inoltre, la serie KLEVV DDR5 U-DIMM riceve anche un kit non binario da 48 GB (24 GBx2), che va ad aggiungersi alla variante da 64 GB (32 GBx2) disponibile in precedenza. Offrendo un’esperienza di calcolo senza precedenti agli utenti che cercano un’alternativa economica.

Mentre il panorama dell’hardware continua a evolversi ogni giorno che passa, i comportamenti d’uso dei consumatori diventano sempre più avanzati, rendendo necessario un aumento della capacità di memoria. Riconoscendo questo cambiamento, KLEVV si è impegnata a offrire combinazioni di capacità più diverse, consentendo ai consumatori di scegliere la soluzione di memoria ideale in base alle loro esigenze specifiche. I più recenti kit di memoria ad alta capacità e non binaria saranno disponibili a partire da novembre 2023. I prodotti KLEVV sono disponibili sul sito Amazon US/UK/FR/ES/DE e sono distribuiti da Integral Memory plc nel Regno Unito/Francia/Spagna/Germania.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi kit di memoria DDR5 per il gaming da 48 GB e 64 GB di KLEVV? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).