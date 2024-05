Resident Evil 9: annuncio imminente? Parla Dusk Golem

I rumor su Resident Evil 9 sono tutti accomunati dal nome di Dusk Golem: facciamo luce sulle ombre in merito al possibile annuncio

Ora che l’ottavo capitolo della serie ha spento la sua terza candelina, la voce dei fan in attesa di Resident Evil 9 si è fatta più rumorosa che mai, ed è per questo che abbiamo voluto prenderci del tempo per sviscerare i rumor circa un possibile annuncio. Quest’ultimo potrebbe essere imminente, stando al leaker Dusk Golem. Secondo quest’ultimo, infatti, le voci in merito al possibile posticipo fino al prossimo anno sono da ritenersi inesatte. Su Twitter, il noto insider ha parlato di un reveal imminente, ma è qui che vogliamo incoraggiarvi a prendere il tutto con le pinze. Precisiamo infatti che stavolta citeremo una fonte intermediaria, poiché alla stesura dell’articolo le informazioni contestuali legate ai post mirano espressamente a screditare il leaker.

Dusk Golem e Resident Evil 9: l’annuncio si farà?

Su sua stessa ammissione, Dusk Golem ha colto l’occasione per precisare che i dettagli sul possibile annuncio di Resident Evil 9 fanno parte di indiscrezioni già presenti in precedenti suoi leak. Questo dunque comprende un iter di sviluppo più lungo del resto della serie, un budget fuori parametro e l’utilizzo dello stesso motore di gioco del discusso Dragon’s Dogma 2. L’esperienza potrebbe pertanto rivelarsi molto meno lineare rispetto al passato. Il reveal sembrerebbe dunque essere fissato per il prossimo gennaio, ma non senza che Dusk Golem metta le mani avanti: “i piani potrebbero sempre cambiare” ed è possibile che il nostro reportage sia destinato ad invecchiare male. Tra le altre indiscrezioni, si vocifera anche di cinque titoli della saga simultaneamente in sviluppo, tra cui più di un remake.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi chi ha ragione, tra Dusk Golem e i suoi detrattori?